Am revenit în România și cu Christopher, copilul avea deja câteva sezoane la Bayern, am fost la o selecție la Mogoșoaia în 2013, era domnul Răducioiu selecționer, apoi s-a schimbat antrenorul” , a explicat tatăl Robert Lannert pentru Sport.ro .

Copiii s-au născut aici, Christopher are dublă cetățenie, puțină lume știe asta, iar fata Larissa a făcut înot și acum este prezentatoare la radio în Munchen.

”Noi suntem din Timișoara, am fugit din România chiar înainte de Revoluție, eram prin Iugoslavia când a început! Am fugit fără să știm ce se întâmplă, altfel nu mai plecam...

Noi suntem o echipă care jucăm cu o intensitate foarte bună meci de meci și până în ultimul minut. Am câștigat mai întâi cu Hannover din 2. Bundesliga, ne-am zis de ce să nu o facem din nou cu Union Berlin din Bundesliga. Și iar, și iar, cu un joc foarte bun și cu o doză de noroc, am tot reușit meciul perfect, și cu Union, și cu Freiburg, și cu Werder. Așa că ne facem treaba în continuare.

Sunteți la un pas de finala Cupei Germaniei, dar până la urmă care este obiectivul echipei în acest sezon?

Așteptăm să vedem cine va fi următorul adversar în semifinale (n.r. - tragerea la sorți este programată pe 2 martie), oricum va fi unul tare, Leverkusen, Stuttgart, Leipzig sau Wolfsburg (n.r. - ultimul sfert de finală s-a jucat aseară, RB Leipzig - VfL Wolfsburg 1-0). Acum, ce să zic, vom avea nevoie de încă o zi perfectă pe gazon și de ce să nu jucăm și finala? Never say never!

Oricum, deja este o realizare mare pentru noi, avem niște amintiri fantastice... La începutul campaniei, aș fi zis că avem nevoie de o groază de meciuri perfecte ca să ajungem atât de sus.

Iar în campionat suntem pe locul 4, aproape de podium, într-o ligă în care lucrurile se pot schimba de la o etapă la etapă. Clasamentul din 3. Liga este unul foarte strâns, fiecare poate bate pe fiecare și în trei-patru etape se poate întâmpla orice. Primele două promovează direct, locul al treilea joacă un baraj de promovare.



Pe vremea când evoluai la juniorii lui Bayern Munchen și Augsburg, jucai mult mai sus, ca extremă. Acum ești fundaș dreapta, când a avut loc această tranziție?

Așa e, la început jucam winger, fie pe stânga, fie pe dreapta. Practic, trecerea mea de la extremă la fundaș a avut loc odată cu trecerea de la juniori la seniori, la 19 ani. Antrenorul meu de atunci mi-a explicat că este nevoie de calitățile mele fotbalistice nu doar în ofensivă, ci și în defensivă, așa că de atunci sunt fundaș dreapta.