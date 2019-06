Stefan Radu, ofertat de o alta echipa din Serie A! Lazio i-a transmis romanului ca decizia ii apartine in totalitate!

Stefan Radu este cel mai longeviv fotbalist strain in activitate din Serie A. El imbraca tricoul lui Lazio de 12 sezoane, timp in care a bifat peste 300 de meciuri.

Stefan Radu (32 de ani) este strainul din Serie A cu cele mai multe sezoane bifate. El evolueaza de 12 ani in tricoul lui Lazio, timp in care a bifat peste 300 de meciuri. Romanul este unul dintre capitanii formatiei de pe Olimpico, fiind foarte apreciat pentru loialitatea sa.

Stefan Radu, ofertat de Parma



Dupa 12 sezoane petrecute pe Olimpico, Stefan Radu este chemat de o alta echipa de traditie a Italiei. Presa din Peninsula anunta ca Parma, locul 14 in ultimul sezon, il vrea pe roman.

Parma incearca sa atinga gloria de altadata si vrea jucatori cu experienta. La Parma joaca deja veterani precum Massimo Gobbi (38 de ani), Bruno Alves (37 de ani), Marcello Gazzola (34 de ani) ori Juraj Kucka (32 de ani).

Lazio, catre Stefan Radu: "Decizia iti apartine"



Italienii mai scriu ca oamenii din conducerea lui Lazio i-au transmis lui Stefan Radu ca decizia ii apartine in totalitate si ca daca va dori sa plece la Parma, ei nu se vor opune.

Cotat in acest moment la 5.000.000 euro, Stefan Radu are contract cu Lazio pana in 2021.



28 de meciuri a jucat Stefan Radu in ultimul sezon din Serie A, fara sa marcheze vreun gol.



4 goluri in 12 ani a marcat Stefan Radu in Serie A.