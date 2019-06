Radu Stefan, pus pe LIBER de Lazio! Cum a reactionat cand a aflat ca nu mai e dorit dupa 12 ani

Radu Stefan e jucatorul roman cu cea mai lunga prezenta intr-un campionat de top, 12 ani in Serie A la Lazio Roma.

Aventura lui Radu Stefan in capitala Italiei se incheie insa. Fundasul cumparat de italieni de la Dinamo in 2007 a fost anuntat de conducerea clubului ca trebuie sa-si gaseasca echipa in aceasta vara si va fi lasat sa plece liber, desi mai are doi ani de contract. Este semnul de recunostinta al italienilor dupa 12 ani si 347 de prezente in tricoul echipei.

Radu Stefan, dezamagit de sefii lui Lazio!

Corriere dello Sport scrie azi ca Radu a fost dezamagit cand a primit vestea din partea conducerii clubului. A inteles ca urmeaza o reconstructie in lot, insa anul trecut a refuzat o oferta importanta de la Fenerbahce dupa ce a fost asigurat ca e om de baza in continuare in echipa. Radu Stefan semnase prelungirea contractului pana in 2021 si a anuntat ca vrea sa-si incheie cariera pe Olimpico. Acum, la 32 de ani, e nevoit sa-si gaseasca o noua echipa. Matteo Materazzi, fratele lui Marco Materazzi, fostul campion mondial cu Italia, este agentul lui Radu Stefan.