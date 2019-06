Radu Stefan, OUT de la Lazio dupa 12 sezoane! Italienii, gata sa-i faca un favor romanului daca-si gaseste alta echipa

Radu Stefan poate parasi Lazio in aceasta vara.

Fundasul roman a evoluat 12 sezoane la echipa din Roma, iar cei de la club sunt gata sa-i faca o favoare fotbalistului.

Jurnalistul italian Gianluca Di Marzio anunta ca oficialii lui Lazio sunt dispusi sa-l lase pe Radu Stefan sa plece fara a avea nicio pretentie financiara.

Sefii de la actuala echipa i-au transmis fundasului roman ca daca isi gaseste un contract avantajos in alta parte, poate pleca pe gratis.

Radu Stefan mai are contract cu Lazio pana in 2021.

12 sezoane la Lazio

Aventura lui Radu Stefan la Lazio a inceput in 2007, atunci cand a plecat de la Dinamo in Italia sub forma de imprumut. Ulterior, el a fost transferat definitiv in schimbul a 4,5 milioane de euro.

Sezonul trecut, romanul a jucat 33 de meciuri pentru Lazio.

In total, el are 348 de partide disputate in tricoul echipei din Roma si a inscris 7 goluri.