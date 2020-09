Fotbalul din Arabia, peste cel din Liga 1!? Ce spune Razvan Lucescu: "A crescut foarte mult aici si este mult peste Romania"

Razvan Lucescu a fost invitat special la emisiunea Ora Exact in Sport de pe PRO X.

Antrenorul roman a castigat cu Al-Hilal titlul in Arabia Saudita cu 2 etape inainte de finalizarea competitiei. De asemenea, el a castigat anul trecut Liga Campionilor Asiei.

"Lucescu JR" a vorbit despre fotbalul din Arabia si sustine ca nivelul de acolo este mult peste cel din Romania.

"Aici sunt jucatori straini de valoare. Sunt si foarte multi antrenori de valoare, portughezi, sud-americani. Fotbalul a crescut foarte mult aici si este mult peste Romania. Dar nu vreau sa conving pe nimeni ca aici este un campionat puternic.

Am experienta mea de viata, experienta profesionala de care sunt foarte incantat. Mai putin conteaza ce spun unii sau ce spun altii", a spus Razvan Lucescu.

De asemenea, fiul lui Mircea Lucescu vorbit despre momentul cand a plecat de la PAOK si despre presiunea care era pusa pe el pentru a casiga Liga Campionilor Asiei.

"Momentul in care eu m-am desprins de PAOK nu a fost unul usor, a fost o decizie foarte complicata si care m-a facut sa sufar foarte tare. Am venit aici doar cu acel entuziasm de acolo, a fost o presiune foarte mare pentru castigarea Champions League. Toata lumea era innebunite sa castige, se transmitea cu o anumita agresivitate ca trebuie sa castigam Champions League. Dupa ce am castigat, toate gandurile s-au indreptat catre campionat pentru ca am realizat ca necastigand campionatul am scadea din valoarea acelei victorii. Asta a creat o presiune in plus. Dupa a trebuit sa recuperam foarte multe meciuri. Am jucat din 3 in 3 zile pana la intreruperea din cauza virusului. Intotdeauna undeva in capul meu a existat aceasta situatie ca trebuie sa castigam, iar acum simt o usurare foarte mare. Asta este fericirea mea, usurarea", a spus Lucescu JR.