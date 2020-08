Razvan Lucescu, in culmea fericirii dupa castigarea titlului cu Al Hilal! "Dimineata, cand ma trezesc dupa un trofeu castigat, am o stare de stare de relaxare absoluta si incredere"

Razvan Lucescu a reusit sa castige titlul cu Al Hilal.

Razvan Lucescu (51 de ani) a devenit campion in Arabia Saudita cu doua etape inainte de incheierea sezonului. Dupa victoria cu 4-1 in fata formatiei Al-Hazem, trupa lui Lucescu si-a adjudecat cel de-al 16-lea titlu de campioana din istorie. Francezul Gomis (35 de ani) a marcat un hattrick.

Lucescu spune ca nu a sarbatorit prea mult timp castigarea titlului, deoarece la arabi sunt alte reguli fata de Europa. A simtit o presiune foarte mare in acest sezon, insa intr-un final declara ca este bucuros de ambele trofee castigate.

Antrenorul roman a mai castigat in acest sezon cu Al Hilal si Champions League din Arabia Saudita.

"Nu, doar ca a venit sotia mea aici, a ajuns pe la trei dimineata, si a trebuit sa merg la aeroport. De sarbatorit, n-am prea sarbatorit. Aici nici nu se obisnuieste, nu e ca în Europa. Am mai stat de vorba cu staff-ul si cam atat. Stii ce mai e? Nici nu mai sunt la varsta la care sa celebrez spectaculos, parca simt altfel victoriile acum".

A fost o presiune foarte mare aici. Daca n-am fi luat si titlul, lumea ar fi perceput altfel acea victorie din Champions League, ar fi pretuit-o, poate, mai putin. Cand o echipa concureaza in doua competitii importante, ea e obligata sa-si imparta energia cumva. Noi ne-am axat pe Champions, dar am cautat sa nu neglijam campionatul, sa nu suferim mult in liga interna. Al-Nassr ne depasise in clasament, fiindca ni se adunasera etape de recuperat. Dupa ce am jucat restantele ajunseseram sa avem opt puncte peste adversari. Acum, cu doua etape inainte de final, avem un avans de sase puncte", a declarat Razvan Lucescu pentru GSP.

Razvan Lucescu a mai castigat doua trofee intr-un singur sezon. Se intampla anul trecut la Paok Salonic, atunci cand a reusit sa ridice deasupra capului titlul si Cupa Greciei.