"Ce s-a intamplat, BOSS?" Razvan Lucescu a intrat la APA dupa triumful cu Al-Hilal. Seicii s-au PRAPADIT de ras!

Antrenorul roman a fost in centrul atentiei in clipele de bucurie care au urmat dupa ce gruparea saudita a castigat campionatul.

A fost sarbatoare mare sambata seara la Riad, Al-Hilal impunandu-se cu 4-1 in meciul cu Al-Hazm, victorie care i-a adus al 16-lea titlu din istorie. Pentru Razvan Lucescu e al doilea titlu consecutiv in cariera, succesul cu Al-Hilal venind dupa cel de anul trecut, cu PAOK Salonic.

Manifestarile de fericire s-au petrecut, din pacate, in fata unor tribune goale, iar tehnicianul de 51 de ani a lasat senzatia unei persoane descatusate de presiunea indeplinirii obiectivului. Razvan Lucescu a fost si protagonistul unei imagini comice, atunci cand unul dintre secunzii sai i-a turnat in cap 3 sticle de apa, sub privirile amuzate ale seicilor care il platesc pe roman. "Ce s-a intamplat, BOSS?", au scris sauditii pe contul de Twitter al clubului, alaturi de un emoticon care rade cu lacrimi.