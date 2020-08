Razvan Lucescu, la un pas de a le indeplini visul seicilor! Al-Hilal, avans de 6 puncte inaintea ultimelor 3 etape!

Razvan Lucescu poate deveni campion cu Al-Hilal in sezonul acesta.

Dupa victoria de pe teren propriu cu 2-0 in fata formatiei Al-Faisaly din etapa a 27-a a campionatului Arabiei Saudite, formatia lui Razvan Lucescu si-a marit serios sansele la titlu. Al-Hilal nu a avut un meci usor, golurile fiind inscrise in finalul partidei. Gomis ('82) si Kharbin ('96) au adus victoria pentru echipa tehnicianului roman.

In urma acestui rezultat, Al-Hilal se afla la 6 puncte distanta fata de locul doi, Al-Nasr cu trei etape ramase pana la incheierea sezonului. Formatia lui Razvan Lucescu pare sa aiba un avantaj in plus fata de Al-Nasr, pe langa cele doua victorii din meciurile directe (4-1 si 1-2). Al-Hazem (locul 15), Al-Shabab (locul 8) si Al-Wehda (locul 4) vor fi adversarele lui Al-Hilal in cele 3 etape ramase.

Lucescu ar putea sa castige ce-l de-al doilea trofeu cu Al-Hilal, dupa ce anul trecut a cucerit trofeul Ligii Campionilor Asiei. De 3 puncte mai are nevoie tehnicianul roman pentru a deveni campion.

15 titluri de campioana are in palmares Al-Hilal.