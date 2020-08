Prima reactie a lui Razvan Lucescu dupa ce a devenit campion in Arabia Saudita: "Oriunde am fost am castigat ceva!"

Razvan Lucescu, antrenorul echipei Al-Hilal, a castigat titlul in Arabia Saudita cu 2 etape inainte de finalizarea competitiei.

Sezonul trecut el a castigat titlul in Grecia cu PAOK, iar in urma cu cateva zile tatal lui, Mircea Lucescu, a castigat Super Cupa Ucrainei, cu Dinamo Kiev, in fata lui Sahtior.

Fostul antrenor de la Rapid este fericit dupa ce a castigat acest trofeu, dar se bucura si pentru reusita tatalui sau.

"Oriunde am fost am castigat ceva. Este al optulea trofeu, nu al saptelea. Presa de la noi nu a contabilizat Cupa Ligii Qatarului si imi pare rau, pentru ca a fost prima experienta in strainatate, iar acel trofeu a fost primul din istoria respectivului club.

Simt o bucurie enorma. A fost un an greu, dar fericit. Capitanul echipei, un lider absolut, chiar daca nu joaca titular prea mult, imi spunea ca nicio echipa din Arabia Saudita nu a reusit "dubla" Champions League - titlu in acelasi sezon. Sunt fericit pentru ca am fost eu cel care a reusit aceasta performanta. Nu a fost usor.

In fiecare ora din acest sezon ma gandeam doar cum sa castig si titlul, dupa Champions League si Mondialul unde am patruns in semifinale. Aveam nevoie sa ma hranesc cu confirmarea. In sfarsit, astazi va fi prima noapte cand pot dormi linistit.

Nu a fost timp de bucurie nici dupa Champions si nici dupa Mondial. Noi continuam sa jucam. Dupa semifinala de la Mondiale noi la trei zile am jucat in Cupa. Am facut mare bucurie aici. Sauditii gasesc in fotbal bucuria vietii lor. Ocazia de a scoate din ei toate frustrarile si sa vina la stadion pentru fericire, pentru liniste", a declarat Razvan Lucescu pentru Radio Sport 1.

Antrenorul Roman a vorbit si despre reusita lui Mircea Lucescu.

"Sunt convins că se bucură la fel de mult ca și mine. este o săptămână fericită pentru că și tata a câstigat mai mult decât o Supercupa. In contextul de acolo, unde suporterii lui Kiev l-au primit ostil, dar unde și fosta echipa s-a comportat tot urât față de el, nedrept.

El a mers numai să ajute să se reechilibreze lupta dintre marile puteri fotbalistice ale Ucrainei. Sunt fericit, simt bucurie mare. Mulțumesc tuturor celor din țară care sunt alături de mine. Am nevoie de trăirile lor. Îi salut pe toți!", a spus fostul antrenor de la PAOK Salonic

Sezonul trecut, Lucescu JR a cucerit Liga Campionilor Asiei cu Al-Hilal.