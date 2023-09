Carl Luis Ludoșan, fotbalist prezentat în exclusivitate de Sport.ro în urmă cu doi ani, își continuă aventura nord-americană: portarul cu o înălțime de 2,05 metri a semnat în această vară cu San Diego Toreros, echipa universității din orașul din California, înființată în 1979 și antrenată de atunci de doar doi tehnicieni, legenda locală Seamus McFadden și Brian Quinn, ultimul fiind un nord-irlandez devenit în anii '90 om de bază în naționala SUA.

Fostul internațional român de juniori, ajuns la 22 de ani, a povestit pentru Sport.ro momentul debutului la noua sa echipă.

”La sfârșitul sezonului 2022, am terminat pe locul 9 în topul celor mai buni portari din liga americană de colegiu NCAA Division I.

Din păcate, echipa (n.r. - Saint Joseph's Hawks din Philadelphia) nu a ajuns în play-off și am decis să schimb universitățile pentru a mă dezvolta în continuare sportiv și academic.

Aici, procesul de transfer este foarte strict, de exemplu nu ai voie să intri în contact cu alte echipe și cu alți antrenori înainte de a-ți informa antrenorul actual despre intenția ta de a pleca.

Am primit mai multe oferte, a trebuit o perioadă să stau și în Germania (n.r. - țara natală a lui Luis), și până la urmă am ales Universitatea San Diego.

Primul contact direct cu noua echipă, Toreros, l-am avut la Buenos Aires, unde s-a desfășurat cantonamentul de vară. Acolo am jucat cu mai multe formații locale, printre care rezervele celebrelor Boca Juniors și River Plate”, a explicat Luis Ludoșan pentru Sport.ro.

San Diego Toreros despre Luis Ludoșan: ”Big Man nu lasă nimic să treacă de el”

”Echipa este foarte bine dotată pe toate posturile, sunt în total 5 portari”, a mai declarat Luis, care este goalkeper-ul titular la San Diego Toreros.

Pentru el, sezonul oficial a început cu două meciuri în deplasare, împotriva Universității din Seattle (victorie cu 2-1) și a celei din Washington (succes cu 2-0), două formații de top din NCAA.

A chance in the 13th minute for CSUN, but Luis Ludosan says no ????#GoToreros pic.twitter.com/aPN2cKu9xr — San Diego Men's Soccer (@USDmsoccer) September 2, 2023

Luis a avut o prestație excelentă în ambele jocuri (”Big Man nu lasă nimic să treacă de el”, au scris cei din San Diego pe pagina oficială de Twitter) și a câștigat trofeul "Defensive Player of the Week".

Până să ajungă în SUA, fotbalistul cu selecții la naționalele de juniori Under 16, Under 17 și Under 18 ale României a evoluat în Germania pentru Kaiserslautern, Sandhausen, Augsburg ori Union Berlin, printre altele.

The big man wont let it past him ???? What a series of saves in tight for Luis Ludosan to keep this game at 1-0!#GoToreros pic.twitter.com/wYLEHcG84P — San Diego Men's Soccer (@USDmsoccer) August 28, 2023

Foto și video: University of San Diego Soccer