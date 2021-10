Carl Luis, un româno-german de 2,05 m stabilit în SUA, pe urmele lui Carl Lewis: "Am făcut sprint și lungime, dar am ales fotbalul"

Carl Luis Ludoșan este un tânăr portar de origine română care, la 20 de ani, trăiește visul american.

A ajuns în SUA vara trecută, după ce a jucat la nivel de juniori pentru mai multe cluburi din Germania, țara sa natală: Kaiserslautern, Sandhausen, Augsburg și Union Berlin, toate din 1. sau 2. Bundesliga.

Luis a fost convocat și la echipele naționale de juniori ale României, având selecții la Under 16, Under 17 și Under 18.

Sport.ro a vorbit cu goalkeeper-ul care în prezent joacă la echipa universității Saint Joseph din Philadelphia.

Salut, ai 2,05 m, ești născut într-o familie de baschetbaliști, cum de ai ales fotbalul?

Într-adevăr, tata a jucat baschet în România, la Sibiu și Mediaș, apoi a continuat în Germania. Mama, care e nemțoaică, a fost și ea baschetbalistă. La fel și sora mea, care a evoluat în Bundesliga de junioare. Pe mine m-a dus mama la fotbal la vârsta de cinci ani.

”Eram un lungan care-și încurca picioarele”

Îți mai aduci aminte ceva de atunci?

Mi-a plăcut foarte mult, deși eram un lungan care-și încurca picioarele. Aveam un cap peste toți ceilalți copii. La început am jucat atacant, am și primit un premiu pentru cel mai spectaculos gol, dar pe la unsprezece ani am trecut în poartă. Și acolo am rămas. Eram deja foarte înalt, pe atunci făceam și atletism în orașul în care locuiam, Neustadt.

Cele două prenume ale tale, Carl Luis, aduc aminte de Carl Lewis...

Este o coincidență, dar ca junior am făcut și eu sprint și săritură în lungime, exact ca el! Cred că încă se găsesc pe internet rezultatele mele de la cele două probe. A mai încercat tata să mă convingă cu baschetul, dar nu a reușit.

A venit accidentat la selecția pentru echipa națională

Cum a ajuns un neamț în naționala României?

Sunt născut în Germania, dar în cele din urmă am dobândit și cetățenia română. Jucam la un nivel bun, în Bundesliga de juniori, și am participat la acele acțiuni de selecție care se organizau înainte pentru copiii români din străinătate. Prima dată, lângă Paris, am venit accidentat. Apoi am dat tot ce am avut mai bun la trialurile de la Traunreut și Tărlungeni. Și au venit și convocările la națională! Am amintiri frumoase, am jucat și la Turul de Elită.

De ce ai abandonat Bundesliga pentru a studia în SUA?

Ei, nu a fost chiar un abandon. La ultimele două echipe, Augsburg și Union Berlin, mă antrenam deja cu seniorii, dar am stat și m-am gândit. Sigur că sunt multe beneficii dacă ajungi fotbalist profesionist, dar dacă se întâmplă ceva nu mai este la fel de bine. Am văzut astfel de cazuri în jurul meu, mă refer la persoane care au dat totul pentru fotbal dar au ajuns la propriu pe drumuri pentru că erau fără studii, nu aveau nicio diplomă. Am ceva în cap, așa că m-am hotărât să studiez și, în același timp, să și joc fotbal la un anumit nivel.

Ce studiezi și care este nivelul acolo unde joci acum?

Sunt student la marketing. Am primit o bursă, pentru că altfel ar fi costat câteva zeci de mii de dolari pe an. Fotbal joc cu echipa universității în NCAA. Este prima ligă universitară din America de Nord, cu un nivel peste Bundesliga de juniori în care am evoluat eu în Germania. Campionatul este unul de seniori, toate meciurile sunt televizate, e un mixt de studenți americani și străini, sunt inclusiv jucători de națională.

Reguli în soccer: cronometrul se oprește când e întrerupt meciul și se fac schimbări ca în baschet

Ce te-a surprins la soccer-ul practicat de americani?

Aici stilul este diferit, se joacă foarte mult pe forță, tot meciul se face presing în jumătatea adversă, așa că au apărut și în soccer niște reguli ca în baschet. Mă refer la faptul că orice jucător poate ieși pentru 10 sau 20 de minute, adică este înlocuit temporar și revine apoi pe teren. În plus, cronometrul merge înapoi. Se oprește când e întrerupt meciul, la faulturi, la lovituri libere, la accidentări. Când ajunge la zero, se termină repriza sau meciul. Nu există minute de prelungire!

Ești în SUA, nu te gândești la Major League Soccer?

Recunosc că îmi face cu ochiul fotbalul profesionist. Și în soccer este același sistem american din celelalte sporturi, adică se face un draft pentru MLS. Poate voi participa și eu în următorii ani, cine știe.

Ritualul lui Ludoșan: să urce scările ca Stallone în ”Rocky”

Cum arată ziua unui student în America?

Păi, toată ziua sunt la cursuri și antrenamente, abia seara am ceva timp. Meciuri de campionat am la fiecare trei zile până pe la sfârșitul lui octombrie, când începe play-off-ul. În rest, sunt tot felul de tradiții, reguli și ritualuri studențești pe-aici.

Adică?

Păi, așa cum în România sau Germania copiii joacă fotbal în stradă, aici se joacă baschet, fiecare are un coș în curte. Când am timp liber, joc și eu baschet cu prietenii. Tata cu siguranță se bucură. Apoi, universitatea mea, Saint Joseph, are un ritual înainte de începerea sezonului. Este acea secvență celebră din filmul ”Rocky”, cu Sylvester Stallone antrenându-se și alergând pe niște scări aici, în Philadelphia. Așa alergăm și noi, pe aceleași scări, pentru a ne motiva.

Ultima întrebare: România sau Germania în meciul de vineri?

România va fi outsider la Hamburg, dar eu mereu am fost motivat să joc pentru astfel de echipe. Uite, la meciul cu Princeton noi am fost outsiderii și am câștigat cu 3-2, asta pentru că am crezut în noi până în final. Le urez mult succes tricolorilor și le țin pumnii!