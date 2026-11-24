Spania este considerată principala favorită la câștigarea turneului final al Cupei Davis 2026, organizat la Bologna între zilele 24 - 29 noiembrie.

Antrenată de fostul finalist al turneului de la Roland Garros, David Ferrer, selecționata ibericilor îi va avea în lot pe Carlos Alcaraz, Rafael Jodar - doi tenismeni calificați la Turneul Campionilor -, Daniel Merida, Pedro Martinez și Marcel Granollers.

Spania, Germania, Italia și Cehia, favoritele Cupei Davis 2026

Fără titlu de campion al Cupei Davis în palmares, Carlos Alcaraz a făcut un obiectiv important din a ieși câștigător în această săptămână, la doar câteva ore după ce a triumfat în finala Turneului Campionilor, în detrimentul germanului Alexander Zverev.

Germania numărului unu ATP este considerată ca a doua candidată la trofeu. Zverev ar putea fi ajutat de forma extraordinară a experimentatului compatriot, Jan-Lennard Struff, care a reușit să îl învingă pe Novak Djokovic, în Basel, în urmă cu mai puțin de o lună. Kevin Krawietz, Tim Puetz și Yannick Hanfmann întregesc lotul germanilor, antrenat de Michael Kohlmann.

În topul probabilităților de a ieși campioni se regăsesc, după Spania și Germania, selecționatele Italiei și Cehiei.

Gazdele se vor prezenta, în absența lui Jannik Sinner, cu un lot intimidant, pregătit de Filippo Volandri, din care fac parte finalistul de la Roland Garros, din acest an, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi și Andrea Vavassori.

De partea opusă, cehii, conduși de fostul număr 4 ATP, Tomas Berdych, se bazează pe Jakub Mensik, Jiri Lehecka, Patrik Rikl, Adam Pavlasek și campionul olimpic în proba de dublu mixt, Tomas Machac.

Ce ne spune partea recentă a istoriei

Italia a fost o forță a tenisului mondial, în competițiile internaționale, atât la feminin, cât și la masculin.

Italienii vin după trei trofee adjudecate consecutiv, în Cupa Davis, după succese bifate de Federația Rusă și Canada, în anii 2021, respectiv 2022.

Spania nu a mai ieșit câștigătoare din 2019, Marea Britanie, din 2015, iar Cehia, din 2013.

Cel mai recent titlu de campioană al Germaniei datează din 1993.