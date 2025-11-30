În octombrie 2025, globetrotter-ul a traversat România

Fostul parașutist militar Karl Bushby (56 de ani) a început călătoria sa pe jos în jurul lumii, denumită Goliath Expedition, pe 1 noiembrie 1998, în regiunea Punta Arenas, cea mai sudică zonă a statului Chile. În ultimii 27 de ani, acesta a parcurs aproape 60.000 de kilometri, străbătând America de Sud, America Centrală, America de Nord, a trecut în Asia prin strâmtoarea Bering dintre Alaska și Siberia, și a avut probleme mai mulți ani în Rusia, unde nu a putut sta mai mult de 90 de zile legate.

Ulterior, călătorul de cursă lungă a traversat Mongolia, Uzbekistan, Turkmenistan, Iran, Kazahstan, Azebaidjan, Armenia, Turcia și Bulgaria. În octombrie 2025, britanicul a intrat pe teritoriul României, iar la finalul lunii a trecut în Ungaria, acum aflându-se la mai puțin de 2.000 de kilometri de orașul Hull, destinația sa finală.

Valea Darien, cel mai periculos loc traversat de Bushby

Bushby a lansat cartea Giant Steps (2005, reeditată în 2007), a fost inspirația pentru jocul Ice Flow, iar în multe orașe din țările pe unde a trecut s-a întâlnit cu fani și entuziaști ai aventurilor extreme. Deși a traversat Alaska, zonă cunoscută pentru atacurile mortale ale urșilor, și Siberia, unde temperaturile pot atinge -65°C, spune că cel mai periculos loc pe unde a călătorit a fost Valea Darien (Darien Gap).

Aceasta face legătura între Columbia și Panama, iar principalele pericole acolo sunt temperaturile și umiditatea insuportabile, ploile abundente, râurile violente, țânțarii purtători de boli tropicale, crocodilii, șerpii și insectele veninoase, dar și rețelele de traficanți de oameni și droguri.

