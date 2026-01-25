FCSB primește vizita lui CFR Cluj pe Arena Națională duminică seară, de la ora 20:00, în etapa cu numărul 23 din sezonul regulat al Superligii României.



Meciul dintre campioana și vicecampioana României va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Ioan Varga, pronostic pentru FCSB - CFR Cluj: ”El marchează”



Ioan Varga, patronul lui CFR Cluj, mizează pe un 1-0 sau 2-1 pentru gruparea pregătită de Daniel Pancu în derby-ul cu FCSB. Finanțatorul ardelenilor speră să-l vadă printre marcatori pe Korenica.



”Sunt pozitiv în privința acestui meci, am mare încredere în echipă și în antrenor. Eu sper că vor face tot posibilul să vină acasă cu cele 3 puncte.



Aș miza pe 1-0 sau 2-1 pentru noi. Sper să-l vad pe Korenica pe lista marcatorilor”, a spus Ioan Varga, potrivit gsp.



În clasament, campioana FCSB ocupă locul 9 în clasament cu 31 de puncte. În 22 de etape, formația dirijată de Elias Charalambous a consemnat opt victorii, șapte remize și șapte eșecuri.



Vicecampioana CFR Cluj ocupă locul 10 în clasament cu 29 de puncte. Trupa lui Daniel Pancu a bifat șapte victorii, la care s-au adăugat opt rezultate de egalitate și șapte înfrângeri.

