Cristi Chivu (45 de ani) e cel mai de succes antrenor român, la ora actuală, având în vedere nivelul la care a reușit, în Serie A, cu Inter Milano. Și, totuși, cel mai bine plătit om din sportul românesc rămâne Cosmin Olăroiu (57 de ani).

Fostul vicecampion mondial, impresionat de Olăroiu: „Cel mai bun antrenor!“

Explicația ține de faptul că Oli s-a impus într-o zonă a lumii în care oamenii de succes sunt răsplătiți regește! În ultimii ani, contractele tehnicianului român s-au învărtit numai în jurul sumei de 5 milioane de dolari pe an! Prin comparație, Chivu câștigă cam 4 milioane de euro, la Inter.

Dar dincolo de comparațiile financiare, mai e un detaliu de remarcat în ceea ce îl privește pe Olăroiu. Și anume faptul că el a reușit să aibă succes, în mod constant, de când a plecat din România. Cele peste 20 de trofee pe care și le-a trecut în CV vorbesc de la sine. Practic, Oli a câștigat câte ceva în toate țările în care a lucrat. Iar lista e lungă: România, Arabia Saudită, Qatar, Emiratele Arabe Unite și China.

Zlatko Dalic s-a văzut cu Cosmin Olăroiu: „Îi mulțumesc“

Prin bilanțul său în Emirate, 16 trofee cu Al-Ain, Al-Ahli Dubai / Shabab Al-Ahli și Sharjah, Cosmin Olăroiu a devenit cel mai de succes antrenor din istoria fotbalului intern. Rezultatele sale l-au propulsat la cârma echipei naționale, în perioada mai 2025 – mai 2026. Aici însă, Oli a ratat calificarea la Cupa Mondială, nereușind să ducă naționala Emiratelor la al doilea turneu final după cel din 1990, în Italia.

După acest rateu, care a reprezentat o raritate pentru CV-ul său, Oli s-a întors la munca de antrenor de club, preluând Al-Jazira în vară. Cu formația din Abu-Dhabi, românul e acum lider în Emirate după cinci etape.

Locul lui Olăroiu, la naționala Emiratelor, a fost luat de croatul ﻿Zlatko Dalic (59 de ani). Vicecampion mondial cu prima reprezentativă a țării sale, în 2018, Dalic s-a întors în țara în care a mai lucrat, în perioada 2014-2017. Atunci, a cucerit trei trofee cu Al-Ain, grupare pe care a dus-o până în finala Champions League (2016).

Revenit acum în Emirate, Zlatko Dalic a ținut să se vadă cu Cosmin Olăroiu, tehnician pe care l-a înlocuit la prima reprezentativă.

„Da, ne-am văzut, am stat la o discuție, pentru că am un mare respect pentru acest antrenor, pentru domnul Cosmin. E printre cei mai buni antrenori, dacă nu chiar cel mai bun antrenor din această regiune. E un învingător, campion cu Al-Ain, cu Shabab Al-Ahli, cu Sharjah, cu Al-Hilal, fost selecționer al echipei naționale. Încă o dată, printre cei mai buni antrenori din această zonă a lumii. Am vorbit cu el despre foarte multe subiecte și îi mulțumesc pentru acest dialog. Mi-a fost de ajutor, pentru că am vorbit despre echipa națională, despre jucătorii din lot, despre perioada în care el a fost la echipa națională. Dar tot ce am vorbit va rămâne între noi“, a spus croatul de 59 de ani.

Pentru Zlatko Dalic, urmează debutul pe banca naționalei Emiratelor. Această reprezentativă e angrenată în Cupa Golfului Persic, competiție găzduită de Arabia Saudită, între 23 septembrie – 6 octombrie. Naționala Emiratelor e în grupa B, alături de Bahrain, Qatar și Yemen.