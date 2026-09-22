Cosmin Olăroiu (57 de ani) are un program încărcat și acum, când meciurile echipelor de club s-au întrerupt, în mare parte, pentru ca primele reprezentative să joace pe final de septembrie și la începutul lunii octombrie.

Olăroiu, uluit de execuția starului său brazilian: faza a devenit virală în Emirate

Și în Asia, întrecerile interne au luat o pauză, dar nu în totalitate. În Emirate, campionatul s-a oprit, dar a pornit la drum Cupa Ligii. Vorbim despre o competiție secundară, în care sunt rulați jucătorii care rămân la formațiile lor, spre deosebire de cei care sunt convocați la diferite echipe naționale.

Duminică, în derby-ul orașului Abu-Dhabi, în prima etapă a Cupei Ligii, Oli a obținut o victorie mare. Al-Jazira a trecut de Al-Wahda, scor 1-0. Singurul gol al partidei a fost marcat de brazilianul Talisca, în minutul 60. Dar starul lui Olăroiu s-a remarcat nu doar prin această reușită!

La 1-0 pentru Al-Jazira, Talisca a oferit o execuție spectaculoasă, denumită rabona. Pasa fotbalistului de 32 de ani, fost coleg de echipă cu Cristiano Ronaldo la Al-Nassr Riad, a devenit virală în Emirate.

Olăroiu: „Jucătorii au început să se obișnuiască tot mai bine cu căldura“

După încă o victorie cu Al-Jazira, a 5-a în 8 partide oficiale, Cosmin Olăroiu s-a arătat mulțumit de prestația formației sale.

„Am controlat meciul aproape în totalitate. Dar problema noastră rămâne faptul că nu profităm suficient de șansele create în fața porții. Nu cred că putem să avem mari ocazii de gol pe bandă, în fiecare partidă. De aceea, trebuie să învățăm să fim mai eficienți. Mai avem mult de lucru. Dar eu cred că avem potențialul de a progresa, în continuare. Deocamdată, mă bucur că jucătorii care au venit de curând au început să se obișnuiască tot mai bine cu temperaturile ridicate din această perioadă a anului“, a spus Oli.

Până la reluarea campionatului din Emirate, unde Al-Jazira e lider, echipa lui Olăroiu mai are două meciuri de jucat în Cupa Ligii cu Khorfakkan (2 octombrie) și cu Sharjah (9 octombrie), ambele în deplasare.