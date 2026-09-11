Cosmin Olăroiu (57 de ani) a scris încă o pagină în istoria fotbalului din Emirate, de această dată, cu Al-Jazira. Sub comanda tehnicianului român, formația din Abu-Dhabi a legat, în premieră, patru victorii în primele patru etape de campionat.

După această serie impresionantă, a venit acum și prima partidă care a oprit marșul triumfal pentru echipa lui Oli. Aseară, în etapa a 5-a, Al-Jazira a întâlnit Al-Nasr Dubai pe teren propriu. Și a ieșit un meci în care punctele au fost împărțite după două goluri de generic.

Iranianul Ghayedi a făcut șah-mat apărarea lui Oli

Scorul a fost deschis de Al-Jazira după o reușită spectaculoasă semnată de brazilianul naturalizat, Bruno. Căpitanul formației din Abu-Dhabi a primit mingea la marginea careului, s-a întors și a catapultat-o în poartă cu execuție care l-a lăsat spectator pe Shambih. Era minutul 10 și părea că șirul victoriilor, pentru Al-Jazira, va ajunge la cinci meciuri în campionat.

În partea a doua însă, tocmai apărarea, atât de solidă în meciurile precedente, l-a trădat pe Olăroiu. În minutul 61, iranianul Mehdi Ghayedi, prezent și la Mondialul american cu naționala țării sale, a primit mingea în careu. Micuțul fotbalist de doar 1,66 de metri și-a păcălit adversarul din față, pe care l-a trimis după fentă. Ghayedi l-a executat apoi cu sânge rece pe turcul Destanoglu, iar Al-Jazira – Al-Nasr Dubai s-a încheiat la egalitate: 1-1.

După cinci etape, Al-Jazira e lider cu 13 puncte. Podiumul din Emirate e completat de Al-Ain (13 puncte) și de Shabab Al-Ahli (10 puncte).