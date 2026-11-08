GALERIE FOTO Scene greu de crezut la echipa din Champions League! Tribuna s-a prăbușit chiar în timpul meciului

Scene greu de crezut la echipa din Champions League! Tribuna s-a prăbușit chiar în timpul meciului Fotbal extern
SPORT.RO
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S-au petrecut scene greu de crezut la o echipă care evoluează în Champions League.

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Norvegienii de la Bodo/Glimt au produs o adevărată surpriză în Champions League în sezonul trecut, când au eliminat Interul lui Cristi Chivu, după 2-5 la general în play-off-ul pentru optimile de finală. În acest an, Bodo/Glimt va încerca din nou să își facă loc în primăvara europeană.

O tribună s-a prăbușit la Tromso - Bodo/Glimt

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Până atunci, nordicii au asistat la momente greu de crezut. Duminică, de la 15:30, Bodo/Glimt avea programat un meci în campionat pe terenul celor de la Tromso. După 41 de minute de joc, meciul a fost întrerupt, pentru că o tribună s-a prăbușit și mai mulți suporteri ai echipei oaspete au căzut.

În acel moment, Nikita Haikin, portarul lui Bodo/Glimt, a început să îi facă semne disperate arbitrului Ola Hobber Nilsen pentru a opri meciul. Când a realizat ce se întâmplă centralul a fluierat. Motivul, o tribună s-a prăbușit și mai mulți suporteri au căzut. Patru fani Bodo/Glimt au primit îngrijiri medicale, iar unul dintre ei a ajuns la spital.

O persoană a fost transportată la spital, în timp ce ceilalți au fost examinați la fața locului și par a fi bine. Este prea devreme să spunem ceva, dar acea persoană a fost transportată la spital pentru mai multe investigații”, a spus Simen Pedersen, ofițerul de presă al lui Bodo/Glimt.

Publicația NRK a stat de vorbă și cu un fan care s-a aflat în apropiere de locul în care tribuna s-a prăbușit: ”A fost greu de privit. Mulți oameni cădeau în față. Eram cu toții în picioare și săream unii în jurul celorlalți când s-a întâmplat. Vezi oameni care se prăbușesc, apoi observi o gaură. Abia atunci îți dai seama ce s-a întâmplat. A fost o experiență teribilă. Totul a fost extrem de haotic. Singurul lucru pe care îl puteam face era să ne îndepărtăm de acel loc, în cazul în care tribuna s-ar fi prăbușit și mai mult. Îmi tremură tot corpul după cele întâmplate. Încă mă simt destul de zdruncinat”.

Incidentul va fi investigat de către autoritățile norvegiene. William Frantzen, oficialul lui Tromso, a fost surprins de cele întâmplate și a mărturisit că nu existau motive de îngrijorare înaintea meciului.

Am avut parte astăzi de un incident grav în sectorul rezervat suporterilor oaspeți, la meciul dintre Tromso și Bodo/Glimt. O persoană a căzut prin tribună. Cel mai probabil, o placă a cedat, iar noi tratăm situația cu maximă seriozitate.

Nu (n.r. nu au existat motive de îngrijorare), nu despre asta este vorba. Tribuna a fost autorizată, iar plăcile acesteia au fost înlocuite anul trecut”, a spus Frantzen.

Meciul s-a reluat câteva zeci de minute mai târziu, iar Bodo/Glimt a reușit să marcheze în prima repriză prin Ola Brynhildsen. Tot el a marcat și în partea a doua a meciului.

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