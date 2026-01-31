Liderul Al-Gharafa a pierdut pe teren propriu duelul cu ocupanta locului secund. Oaspeții s-au impus în repriza a doua, prin golurile marcate de Roberto Firmino (47'), Giovani (55') și Akram Afif (90+5'). Golul gazdelor a fost înscris de Al Oui (65').



Cifrele lui Florinel Coman în derby

Pentru prestația din această partidă, Florinel Coman a fost notat cu 7,3 de către portalul Sofascore, în condițiile în care media echipei sale a fost de 6,77. Cel mai mare calificativ de pe teren l-a primit adversarul Akram Afif (8,7).



Statisticile internaționalului român în confruntarea cu Al-Sadd arată astfel:



28 de atingeri ale balonului;



A reușit 18 pase din cele 19 încercate;



A expediat un șut spre poartă;



A pierdut posesia balonului de 3 ori.



În ciuda acestui rezultat, Al-Gharafa își păstrează poziția de lider în Qatar, cu 31 de puncte. Distanța față de Al-Sadd s-a micșorat însă la două puncte, echipa învingătoare acumulând 29 de puncte după 14 etape.



În actuala stagiune, Florinel Coman a adunat 15 prezențe pentru Al-Gharafa, reușind să marcheze de trei ori și să ofere o pasă decisivă. Cota sa de piață este de 4 milioane de euro.

