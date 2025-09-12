Florinel Coman, din nou rezervă neutilizată la Al Gharafa

După primele patru etape din Qatar Stars League, Florinel Coman nu are niciun minut pe teren. În primele două runde a fost lăsat în afara lotului din cauza unei accidentări, iar la ultimele două jocuri a fost lăsat pe banca de rezerve de antrenorul Pedro Martins.



Singura apariție a lui Coman din acest sezon a fost pe 1 septembrie, în Cupa din Qatar, când a fost integralist și a reușit o pasă decisivă în meciul cu Al Sadd, 3-3.



Reușita din ultimul meci nu l-a ajutat pe șeptarul lui Al Gharafa. Florinel Coman a fost rezervă neutilizată, vineri seară, în Al Gharafa - Al Sailiya 2-0, meci din campionat. De altfel, fostul jucător de la FCSB nu a prins lotul României pentru partidele cu Canada și Cipru din această lună.



Pedro Martins a preferat să joace în banda stângă a atacului cu algerianul Yacine Brahimi (35 de ani), cel care a pasat decisiv la golul de 1-0 al lui Sassi și a marcat pentru 2-0.



După 4 etape, Al Gharafa are 9 puncte și se află pe locul 3, la egalitate cu Qatar SC și Shamal, formații cu un meci în minus.

