Trimis direct în primul "11", "Mbappe de România" a oferit o pasă de gol în meciul de cupă cu Al-Sadd, încheiat 3-3, demonstrând un impact imediat.



Luni seară, în Cupa Qatarului, Florinel Coman a jucat primul său meci oficial din luna mai. Internaționalul român, care ratase startul sezonului din cauza unor probleme medicale, a fost titularizat și nu a dezamăgit.



Ultima sa apariție pe teren data de pe 3 mai, când juca 12 minute pentru Cagliari într-un meci din Serie A. Revenirea sa a fost una cu scântei, într-o partidă cu o desfășurare nebună.



Pasă de gol într-un thriller de 6 goluri



În minutul 14, Coman i-a pasat decisiv lui Jamal Hamed, care a deschis scorul pentru Al-Gharafa. Bucuria gazdelor a fost însă de scurtă durată. Al-Sadd a egalat rapid și a preluat conducerea în startul reprizei secunde, ducând scorul la 3-1 după o "triplă" a lui Jarrar. Chiar și așa, echipa lui Coman a avut puterea să revină și a smuls un egal, 3-3, printr-un gol marcat de Djalo și un autogol.

