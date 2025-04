Într-o intervenție la Sport Total FM, Manea a explicat că a avut o ofertă concretă pentru atacantul lui Trabzonspor, însă negocierile nu au putut avansa dintr-un motiv neașteptat: Drăguș nu a răspuns la telefon. Deși s-a speculat că interesul ar fi venit din Serie A, impresarul a clarificat că propunerea a venit dintr-un alt campionat puternic din străinătate.



În plus, Manea s-a declarat surprins de faptul că Drăguș a fost titular în ambele meciuri ale României din luna martie, considerând că atacantul ar fi trebuit să profite mai mult de această oportunitate.

Manea, îngrijorat de situația lui Drăguș



"E slăbuță atmosfera cu jucătorii români. Încă suntem departe de perioada de vară. Acum încep lucrurile să se miște. Acum primim pozițiile pe care le necesită echipele. Jucătorii pe care îi reprezint nu se mișcă. Drăgușin nu se mișcă sub nicio formă. Vedem ce o fi la vară. Mai am niște tineri pe care trebuie să-i mut dintr-o parte într-alta. Nu văd o vară foarte agitată.



Situația cu jucătorii români care evoluează în străinătate e neplăcută, nu numai în Italia. Horațiu Moldovan, Ionuț Radu și Răzvan Sava joacă meci de meci. Restul sunt rezerve și joacă în campionate slabe.



Va trebui să revizuiesc situația cu Drăguș. Relația noastră, ceea ce am vorbit, ceea ce avem de făcut, dacă vrem să mergem înainte. Dacă nu, o luăm înapoi. Denis o ia înapoi și nu îmi place. Sincer, nu mă așteptam să joace titular în ambele meciuri (n.r. – cu Bosnia și San Marino). I-a fost oferită o șansă și trebuia să profite mai mult de ea.



Denis n-a avut vreo ofertă din Serie A în iarnă, a avut din alt campionat. Nu mi-a răspuns la telefon. Am încercat să dau de el, dar n-am reușit. Mi se ceruse un atacant, iar Denis era plăcut de echipa respectivă. Dar am văzut că nu dau de el. Am fost un pic dezamăgit de ce s-a întâmplat. După nici nu i-am mai spus de ofertă", a spus Florin Manea, potrivit SPTFM.



În acest sezon, Denis Drăguș a evoluat în 14 meciuri pentru Trabzonspor în Superlig, reușind să marcheze un singur gol și să ofere o pasă decisivă.



3,8 milioane de euro este cota de piață a atacantului de 25 de ani, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.