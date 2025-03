Denis Drăguș a fost atacantul pe care Mircea Lucescu a mizat în ambele meciuri din luna martie, dar se pare că forma slabă a fotbalistului de la Trabzonspor continuă și la echipa națională. Drăguș nu a reușit să înscrie nici la națională, iar Florin Manea, agentul care l-a transferat la Trabzonspor, l-a criticat pe internaționalul român.

Ruptură între Denis Drăguș și impresarul Florin Manea

Manea a mărturisit că nu este deloc încântat de perioada pe care o traversează atacantul, chiar dacă pe cei doi nu îi mai leagă un contract. Impresarul a dezvăluit că fotbalistul i-a făcut anumite promisiuni de care nu s-a ținut, lucru ce l-a deranjat pe Manea.

Totuși, agentul spune că are în continuare încredere în fotbalist și că va încerca să poarte o discuție cu Drăguș pentru a-l aduce cu picioarele pe pământ.

”Nu prea sunt fericit cu se întâmplă cu Drăguș. Nu am mai discutat cu el. Nu știu, o să am o discuție cu el pentru că nu-mi place cum merg lucrurile și trebuie să stabilim anumite lucruri. O să fie o discuție prietenească. Nu are nicio legătură cu interesul lui Gigi Becali, am vorbit niște lucruri, am făcut un plan, dar nu se ține de el. Cred că toate se leagă.

Trebuia să facă un pas pe care nu l-a făcut. Tot am așteptat, dar se pare că e cam ocupat. Nici nu mă interesează dacă a semnat cu un alt agent. Putea să semneze, că e liber să semneze. Avea niște obligații față de mine și față de el… Din decembrie nu am mai vorbit.

Când nu te ții de promisiuni nu ai cum să joci bine. Trebuie să faci anumiti pași și nu-i faci. E lipsă de caracter. De asta se și întâmplă anumite lucruri. O să își revină, se va concentra și va face treabă, dar să nu uite că are niște pași de făcut. Sunt niște lucruri pe care trebuia să le facă pe plan sportiv.

Depinde de el ce se întâmplă. În iarnă a existat interes pentru el, nu Genoa l-a dorit. Era vorba de un contract mai mare decât la Trabzon, nu pot să spun echipa. O să vorbesc cu el și o să vedem ce facem. Eu îmi fac planuri cu lumea cu care lucrez. Acum era vorba de un plan de recuperare. În fotbal, dacă nu muncești și nu te ții de ce ai de făcut… Ca fotbalist profesionist trebuie să ai un program, trebuie să ai caracter și coloană vertebrală”, a spus Florin Manea, conform Fanatik.