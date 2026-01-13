Agentul fotbalistului spune că Drăgușin va pleca mai mult ca sigur de la Tottenham în această iarnă, însă rămâne de văzut care va fi următoarea destinație.

Florin Manea: ”M-au sunat că vor să își prezinte și ei oferta pentru Drăgușin!”

Deși AS Roma a făcut o ofertă pentru un împrumut cu drept de cumpărare definitivă, Manea vorbește despre un transfer definitiv încă din această perioadă de transferuri și nu a exclus ca echipa capitolină să facă acest pas. Totuși, Manea a confirmat că încă un club de top a intrat în cursa pentru Radu Drăgușin și, așa cum Sport.ro a scris aici, ar fi vorba despre Napoli.

Impresarul s-a declarat surprins de faptul că echipele interesate de Drăgușin sunt dispuse să plătească aceeași sumă de transfer, 25 de milioane de euro, pe care Tottenham a plătit-o în ianuarie 2024, chiar și în condițiile în care stoperul nu a jucat aproape un an.

”Nu știu să fi picat nimic deocamdată cu AS Roma. Încă așteptăm, vorbim cu Radu, analizăm. Normal, este păcat, asta este calea pe care trebuie să o luăm, el trebuie să joace, nu poate să piardă timpul în această perioadă. Contează foarte mult și echipa națională, vrea să aibă cât mai multe meciuri până în martie, când vom evolua cu Turcia.

Să vinzi un jucător la aceiași bani după un an în care a stat pe bancă, aceiași bani pentru care a fost transferat de Tottenham în vârf de formă e ceva senzațional. Egalezi cel mai mare transfer din istoria României cu un jucător care a stat un an out.

S-ar putea să găsim o echipă care să dea aceiași bani pe el, că o fi Roma, că o fi nu știu cine. Sunt mai multe echipe din mai multe campionate. Azi a apărut una nouă. M-au sunat că vor să își prezinte și ei oferta. Datoria mea e să le iau pe toate, să i le prezint lui Radu și împreună să decidem unde este mai bine pentru cariera lui.

Termenul limită e atunci când se închide perioada de transferuri, dar ne dorim să se întâmple cât mai repede. Nu suntem aproape de nimic, trebuie să analizăm bine, e un pas important. Eu zic că mai mult de 50 la sută va pleca. De plecat, pleacă, dar pentru mine e uimitor că avem atât interes și, totuși, el a stat un an de zile. Nu i-a scăzut cota deloc, oricărui alt jucător i-ar fi scăzut cota”, a spus Florin Manea la Digisport.