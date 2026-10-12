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Partizani Tirana, echipa antrenată de românul Florin Bratu, a pierdut derby-ul cu KF Tirana, 1-3 pe teren propriu, și a ajuns pe penultimul loc în Albania! Partizani Tirana - KF Tirana 1-3

Abia instalat la Partizani, Bratu ar putea pleca repede de pe banca tehnică a echipei albaneze. ”Vom avea o imagine mai clară mâine (n.r. - astăzi), vom sta la masă și vom vorbi”, a declarat Bratu după meciul pierdut cu KF Tirana.

Cum arată clasamentul în Albania, cu Egnatia, viitoarea adversară a Craiovei, pe locul 2 Egnatia, viitoarea adversară a Universităţii Craiova în Conference League, a învins-o pe KF Laci cu scorul de 2-0, duminică, în deplasare, într-o partidă din etapa a şasea a campionatului Albaniei. Marocanul Karim Loukili a deschis scorul (81), după ce ratase un penalty (80). Celălalt gol al campioanei a fost reuşit de ivorianul Ibrahim Diabate (89). KF Teuta conduce în clasament, cu 16 puncte, urmată de Egnatia, 15 puncte, Dinamo City, 12 puncte, KF Tirana, 8 puncte, etc. Universitatea o va înfrunta pe Egnatia pe 5 noiembrie, la Craiova, în etapa a treia din Conference League. Foto: Partizani Tirana

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