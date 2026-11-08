Florin Andone și-a lăsat echipa în zece! Decizia controversată a arbitrului a schimbat soarta partidei

CD Atletico Baleares a pierdut pe teren propriu cu CF La Nucia, scor 1-2, în etapa a zecea din Segunda Federacion, al patrulea eșalon fotbalistic din Spania. Atacantul Florin Andone a fost eliminat în minutul 53, într-un meci marcat de mai multe decizii controversate ale arbitrilor.
Gazdele au forțat deschiderea scorului încă din startul partidei disputate pe Estadi Balear, prin acțiunile lui Catala, Ruben Bover și Alpha. Atacantul român Florin Andone a ieșit la rampă în minutul 17, atunci când și-a încercat norocul cu un șut în forță, însă a trimis pe lângă poartă.
Florin Andone, eliminat în startul reprizei secunde
Partea a doua a început cu golul marcat de CF La Nucía în minutul 52. La doar un minut distanță, internaționalul român a încasat al doilea cartonaș galben și a fost trimis la vestiare, lăsându-și echipa în zece.
În minutul 68, Ruben Bover a restabilit egalitatea, 1-1, din pasa lui Raúl Caballero. Oaspeții au preluat din nou conducerea în minutul 77, când au marcat pentru 1-2.
În vârstă de 33 de ani, Florin Andone evoluează la CD Atletico Baleares din noiembrie 2024 și mai are contract până la 30 iunie 2027. În actuala stagiune din Grupa a treia a Segunda Federacion și în Cupa Regelui, fostul internațional român, cu 25 de selecții și două goluri la prima reprezentativă, a adunat 6 apariții și a înscris 5 goluri, fiind cotat în prezent la 50.000 de euro.