Florin Andone și-a lăsat echipa în zece! Decizia controversată a arbitrului a schimbat soarta partidei

Gazdele au forțat deschiderea scorului încă din startul partidei disputate pe Estadi Balear, prin acțiunile lui Catala, Ruben Bover și Alpha. Atacantul român Florin Andone a ieșit la rampă în minutul 17, atunci când și-a încercat norocul cu un șut în forță, însă a trimis pe lângă poartă.

CD Atletico Baleares a pierdut pe teren propriu cu CF La Nucia , scor 1-2, în etapa a zecea din Segunda Federacion, al patrulea eșalon fotbalistic din Spania. Atacantul Florin Andone a fost eliminat în minutul 53, într-un meci marcat de mai multe decizii controversate ale arbitrilor.

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Florin Andone, eliminat în startul reprizei secunde

Partea a doua a început cu golul marcat de CF La Nucía în minutul 52. La doar un minut distanță, internaționalul român a încasat al doilea cartonaș galben și a fost trimis la vestiare, lăsându-și echipa în zece.

În minutul 68, Ruben Bover a restabilit egalitatea, 1-1, din pasa lui Raúl Caballero. Oaspeții au preluat din nou conducerea în minutul 77, când au marcat pentru 1-2.

În vârstă de 33 de ani, Florin Andone evoluează la CD Atletico Baleares din noiembrie 2024 și mai are contract până la 30 iunie 2027. În actuala stagiune din Grupa a treia a Segunda Federacion și în Cupa Regelui, fostul internațional român, cu 25 de selecții și două goluri la prima reprezentativă, a adunat 6 apariții și a înscris 5 goluri, fiind cotat în prezent la 50.000 de euro.