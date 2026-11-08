Florin Andone și-a lăsat echipa în zece! Decizia controversată a arbitrului a schimbat soarta partidei

Florin Andone și-a lăsat echipa în zece! Decizia controversată a arbitrului a schimbat soarta partidei Stranieri Intamplare incredibila pentru romanul Florin Andone! Echipa sa a fost sabotata in Spania, conducatorii au chemat imediat Politia
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gafă de proporții comisă de Florin Andone.

TAGS:
Florin AndoneCD Atletico Baleares
Din articol

CD Atletico Baleares a pierdut pe teren propriu cu CF La Nucia, scor 1-2, în etapa a zecea din Segunda Federacion, al patrulea eșalon fotbalistic din Spania. Atacantul Florin Andone a fost eliminat în minutul 53, într-un meci marcat de mai multe decizii controversate ale arbitrilor.

Gazdele au forțat deschiderea scorului încă din startul partidei disputate pe Estadi Balear, prin acțiunile lui Catala, Ruben Bover și Alpha. Atacantul român Florin Andone a ieșit la rampă în minutul 17, atunci când și-a încercat norocul cu un șut în forță, însă a trimis pe lângă poartă.

  • Florin andone
×
Florin Andone, în perioada în care evolua pentru Brighton / Foto: Imago Images
Florin Andone
Florin Andone
Ce lovitura incearca FCSB! Gigi Becali viseaza la Florin Andone 
Face ORICE sa revina cat mai repede pe teren! Florin Andone se antreneaza mai ceva ca Ronaldo
ÎNAPOI LA ARTICOL

Florin Andone, eliminat în startul reprizei secunde

Partea a doua a început cu golul marcat de CF La Nucía în minutul 52. La doar un minut distanță, internaționalul român a încasat al doilea cartonaș galben și a fost trimis la vestiare, lăsându-și echipa în zece.

În minutul 68, Ruben Bover a restabilit egalitatea, 1-1, din pasa lui Raúl Caballero. Oaspeții au preluat din nou conducerea în minutul 77, când au marcat pentru 1-2.

În vârstă de 33 de ani, Florin Andone evoluează la CD Atletico Baleares din noiembrie 2024 și mai are contract până la 30 iunie 2027. În actuala stagiune din Grupa a treia a Segunda Federacion și în Cupa Regelui, fostul internațional român, cu 25 de selecții și două goluri la prima reprezentativă, a adunat 6 apariții și a înscris 5 goluri, fiind cotat în prezent la 50.000 de euro.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce au mărturisit foștii colegi de școală ai atacatorului din Cracovia. Era fascinat de religie și desena scene macabre
Ce au mărturisit foștii colegi de școală ai atacatorului din Cracovia. Era fascinat de religie și desena scene macabre
ARTICOLE PE SUBIECT
Fotbalistul taxat de Ioan Andone după FC Argeș - Dinamo 2-1: „Nu ai voie!”
Fotbalistul taxat de Ioan Andone după FC Argeș - Dinamo 2-1: „Nu ai voie!”
Dani Coman a dat verdictul după FC Argeș - Dinamo: „Am văzut răutăți”. Ce a spus despre Bogdan Andone
Dani Coman a dat verdictul după FC Argeș - Dinamo: „Am văzut răutăți”. Ce a spus despre Bogdan Andone
Bogdan Andone a spus-o clar după victoria cu Dinamo: „Am avut ofertă de la FCSB”
Bogdan Andone a spus-o clar după victoria cu Dinamo: „Am avut ofertă de la FCSB”
ULTIMELE STIRI
Inter Milano - Como 2-0, ACUM pe Sport.ro. GOOOL! Thuram marchează și el
Inter Milano - Como 2-0, ACUM pe Sport.ro. GOOOL! Thuram marchează și el
S-a încurcat și Craiova! Cum arată lupta la titlu din Superliga după o etapă nebună
S-a încurcat și Craiova! Cum arată lupta la titlu din Superliga după o etapă nebună
CFR Cluj - Universitatea Craiova 0-0, pe Sport.ro! Marius Șumudică, tactică perfectă și punct în Gruia
CFR Cluj - Universitatea Craiova 0-0, pe Sport.ro! Marius Șumudică, tactică perfectă și punct în Gruia
Manchester United - Aston Villa 4-4 ca la Teatrul Viselor! | Final nebun în nordul Angliei! Gazdele, antepenultimul loc în Premier League
Manchester United - Aston Villa 4-4 ca la Teatrul Viselor! | Final nebun în nordul Angliei! Gazdele, antepenultimul loc în Premier League
Dezastru pe Arena Națională! Explicația halucinantă a administratorilor pentru gazonul distrus
Dezastru pe Arena Națională! Explicația halucinantă a administratorilor pentru gazonul distrus
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

Anunț făcut la miezul nopții: Dennis Man, în Serie A!

Anunț făcut la miezul nopții: Dennis Man, în Serie A!

Gigi Becali îi bate obrazul lui Reghecampf: ”Pot să-i reproșez asta!” + Cine e singurul jucător care l-a impresionat

Gigi Becali îi bate obrazul lui Reghecampf: ”Pot să-i reproșez asta!” + Cine e singurul jucător care l-a impresionat

Reghecampf a tras concluzia în cazul lui Drăguș, după primul meci în care a fost căpitan la FCSB

Reghecampf a tras concluzia în cazul lui Drăguș, după primul meci în care a fost căpitan la FCSB

Prima reacție a lui Victor Angelescu, după ce Corvinul a decis să o dea în judecată pe Rapid

Prima reacție a lui Victor Angelescu, după ce Corvinul a decis să o dea în judecată pe Rapid

FCSB - Corvinul 0-1, pe Sport.ro. Reghecampf, la a 3-a înfrângere la rând!

FCSB - Corvinul 0-1, pe Sport.ro. Reghecampf, la a 3-a înfrângere la rând!

Gigi Becali a plecat mai devreme de la FCSB - Corvinul și a făcut anunțul: ”O să mă ocup personal de asta!”

Gigi Becali a plecat mai devreme de la FCSB - Corvinul și a făcut anunțul: ”O să mă ocup personal de asta!”


Recomandarile redactiei
S-a încurcat și Craiova! Cum arată lupta la titlu din Superliga după o etapă nebună
S-a încurcat și Craiova! Cum arată lupta la titlu din Superliga după o etapă nebună
Inter Milano - Como 2-0, ACUM pe Sport.ro. GOOOL! Thuram marchează și el
Inter Milano - Como 2-0, ACUM pe Sport.ro. GOOOL! Thuram marchează și el
Și-a jucat postul! Un antrenor din Superliga, pe punctul de a fi demis
Și-a jucat postul! Un antrenor din Superliga, pe punctul de a fi demis
Dezastru pe Arena Națională! Explicația halucinantă a administratorilor pentru gazonul distrus
Dezastru pe Arena Națională! Explicația halucinantă a administratorilor pentru gazonul distrus
Elias Charalambous a făcut scandal după eșecul cu AEK: ”Arbitrul le-a făcut un cadou!”
Elias Charalambous a făcut scandal după eșecul cu AEK: ”Arbitrul le-a făcut un cadou!”
Alte subiecte de interes
Am avut români colegi cu Fede Valverde, moștenitorul lui Toni Kroos de la Real: "Zici că dădea cu tunul la poartă!"
Am avut români colegi cu Fede Valverde, moștenitorul lui Toni Kroos de la Real: "Zici că dădea cu tunul la poartă!"
Pregătește Dinamo un transfer spectaculos? Reacția lui Andrei Nicolescu
Pregătește Dinamo un transfer spectaculos? Reacția lui Andrei Nicolescu
Italienii au făcut haz de necaz după ce Florin Andone a semnat în liga a 4-a: "Vi-l amintiți?"
Italienii au făcut haz de necaz după ce Florin Andone a semnat în liga a 4-a: "Vi-l amintiți?"
CITESTE SI
După valul de frig din ultimele zile, meteorologii au vești bune. Temperaturile vor urca până la 20 de grade

stirileprotvDupă valul de frig din ultimele zile, meteorologii au vești bune. Temperaturile vor urca până la 20 de grade

Ce au mărturisit foștii colegi de școală ai atacatorului din Cracovia. Era fascinat de religie și desena scene macabre

stirileprotvCe au mărturisit foștii colegi de școală ai atacatorului din Cracovia. Era fascinat de religie și desena scene macabre

Barajele vechi și lacurile colmatate pun în pericol rezervele de apă ale României. Ce a scos la iveală criza de la Paltinu

stirileprotvBarajele vechi și lacurile colmatate pun în pericol rezervele de apă ale României. Ce a scos la iveală criza de la Paltinu

Alimentul ieftin, de sub 10 lei, tot mai căutat de români. Vânzările de ton la conservă au crescut cu 30% într-un an

stirileprotvAlimentul ieftin, de sub 10 lei, tot mai căutat de români. Vânzările de ton la conservă au crescut cu 30% într-un an

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!