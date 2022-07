Florin Andone, sfârșit de drum! Ce se întâmplă cu atacantul lui Brighton

Atacantul Florin Andone (29 de ani) are zilele numărate la Brighton & Hove Albion, echipă din Premier League pentru care românul a evoluat ultima oară în august 2019, când a și fost eliminat, și cu care mai are contract încă un sezon.

Andone a început pregătirea cu englezii și a fost prezent la reunirea echipei și la primele antrenamente din pre-sezon.

Însă, în primul amical al verii, 0-0 sâmbătă cu Union Saint-Gilloise, managerul Graham Potter nu l-a inclus pe român în lotul lui Brighton, conform site-ului oficial al ”pescărușilor”.

Sussex Live și We Are Brighton scriu că Andone nu va mai evolua în vreun meci oficial pentru gruparea engleză, care este disperată să-l vândă în această vară pe atacantul pe care a plătit 6 milioane de euro în vara lui 2018 și care a înscris 6 goluri în cele 30 de meciuri disputate în Premier League și FA Cup.

Luna trecută, sub titlul ”Încă ești aici? Câte un jucător cu care fiecare club din Premier League rămâne pricopsit în această vară”, Football365 l-a ales pe internaționalul român Florin Andone drept ”problema” celor de la Brighton & Hove Albion.

”Cadiz (n.r. - unde Andone era împrumutat de la Brighton) a încercat să-l trimită înapoi la jumătatea sezonului, dar Brighton le-a reamintit răspicat spaniolilor că s-au înțeles asupra întregului an competițional.

Acum, Andone nu mai este responsabilitatea lui Cadiz și devine iarăși problema lui Brighton până când îi expiră contractul, adică vara viitoare”, a scris fără menajamente Football365.

Cu zero minute la Brighton în sezonul 2020-2021 (din cauza unei accidentări) și 9 meciuri în La Liga și Copa del Rey (competiție în care a și înscris unicul său gol) în sezonul 2021-2022, Florin Andone este o umbră a atacantului care impresiona la Cordoba sau Deportivo La Coruna și care părea să devină titularul postului de vârf împins la echipa națională a României.

TEAM NEWS! ???? How we line-up for the first and second-half against @UnionStGilloise. ???? pic.twitter.com/ykWo83RpAC