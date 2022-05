Andone a revenit în lotul lui Cadiz după accidentare, dar echipa este aproape de retrogradare

Accidentat de două ori la începutul anului, Florin Andone a revenit în această lună în lotul lui Cadiz, rămânând însă pe banca de rezerve în ultimele două etape din La Liga, 3-0 acasă cu Elche și 0-3 joi seara în deplasare cu Real Sociedad.

Ultima dată când atacantul român a evoluat pentru Cadiz a fost în februarie, într-un meci din Cupa Spaniei cu Valencia.

Cu două etape înainte de finalul campionatului, echipa lui Andone se află pe locul 17 în la Liga, având două puncte peste zona retrogradării (Mallorca, de pe 18, are 33 de puncte, Alaves are 31, iar ultima clasată, Levante, este deja retrogradată cu 29 de puncte).

În iunie însă, ”tricolorul” va reveni la Brighton & Hove Albion, echipa din Anglia de care aparține și cu care mai are contract până în 2023.

???? We thank @RealSociedadEN for their hospitality.

???? Good luck for the rest of the season. pic.twitter.com/Y1cghd9dXf