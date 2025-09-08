Unul dintre foștii portari importanți ai României cere public ca acesta să fie trecut pe banca de rezerve pentru meciul crucial cu Cipru, din preliminariile Campionatului Mondial. Dani Coman, cu 14 selecții sub "tricolor", consideră că portarul lui Oviedo nu este pregătit mental și fizic pentru o asemenea presiune.



Eroarea lui Moldovan din minutul 22 al partidei de pe Arena Națională, când a încercat un dribling riscant în careul mic și i-a făcut cadou golul de 2-0 lui Ali Ahmed, a stârnit un val de critici.



Coman propune două nume



În ciuda faptului că selecționerul Mircea Lucescu și-a anunțat sprijinul pentru Moldovan, confirmând că va miza tot pe el în Cipru, Dani Coman are o altă opinie. Fostul goalkeeper crede că lipsa meciurilor de la echipa de club își spune cuvântul.



"Eu cred că ar avea nevoie de meciuri în picioare, mai multă încredere. Meciuri pentru a lua decizii în fracțiunea aia de secundă mult mai bune de cât a făcut-o. Îmi place Moldovan, dar nu cred că e la capacitatea maximă de a apăra un meci al naționalei", a spus Coman pentru Digi Sport.



Mai mult, acesta a înaintat și două variante pentru a-l înlocui pe Moldovan în meciul de marți: Ștefan Târnovanu și Răzvan Sava.



"Oricare dintre ei poate apăra foarte bine la națională. Sava a demonstrat la meciul cu Inter că e un portar bun și de viitor, Târnovanu demonstrează de doi ani că e cel mai în formă portar din fotbalul românesc", a adăugat Coman.



Rămâne de văzut dacă Mircea Lucescu va merge pe mâna continuității, oferindu-i lui Moldovan șansa să "repare greșeala", așa cum a transmis, sau dacă va ceda presiunii publice și va apela la o soluție din campionatul intern pentru un meci esențial în economia calificării.

