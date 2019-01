Echipa din Romania care nu mai incepe campionatul! Se retrag din cauza problemelor financiare, dupa ce in 2013 o luasera de la capat

Rapid ramane fara un adversar in seria a doua a ligii a treia!

Delta Dobrogea Tulcea, formatie care a jucat in seria a doua a ligii a treia, alaturi de Rapid, nu va mai incepe campionatul. In acest moment, formatia tulceana a fost lasata in voia sortii.

Delta Tulcea s-a desfiintat in 2013 si a repornit din liga a patra sub numele de Delta Dobrogea Tulcea. La 4 ani si jumatate de la acel moment, clubul este din nou in pragul falimentului.

In seria a doua a ligii a treia, Rapid este lider, cu 38 de puncte. Rapidistii sunt urmati de Slobozia, cu 34 de puncte, si Afumati, cu 32 de puncte.

Delta Dobrogea a pierdut toate meciurile jucate in prima parte a sezonului, avand un golaveraj dezastruos: 4-38!