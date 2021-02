Transferul lui Man la Parma ar putea genera probleme uriase pentru fotbalul romanesc: "Nu mai vindem niciun jucator! Vor fugi toti de noi!"

Dennis Man s-a transferat de la FCSB la Parma in schimbul sumei de 13 milioane de euro.

Internationalul roman de 22 de ani a debutat deja pentru echipa antrenata de Roberto D'Aversa. El a fost introdus in teren in minutul 80 al meciului cu Napoli din deplasare, pierdut de Parma cu 0-2 si, de asemenea, la pauza meciului pierdut cu 0-3 pe teren propriu cu Bologna.

Man nu a avut insa evolutii foarte bune, semn ca mai are nevoie de putin timp pentru a se adapta la rigorile fotbalului italian.

Fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal Dumiru Dragomir trage un semnal de alarma referitor la modul in care vor fi perceputi fotbalistii romani in strainatate in cazul in care Man nu se va impune in Italia.

"Vreau sa retineti un lucru de la mine: daca Man nu va reusi la Parma, dupa ce aia au dat o caruta de bani pe el, atunci cinci ani nu vom mai vinde niciun roman pe la vreo echipa importanta din lumea asta. Vor fugi toti de noi ca dracu’ de tamaie.

Imi dau seama ca noi avem impresari tare buni, dar jucatori destul de slabi. Si observ ca incep sa fie facuti pachet si trimisi acasa de pe la echipele lor unul dupa altul", a spus Dumitru Dragomit potrivit ProSport.