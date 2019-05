Englezii, la picioarele lui Costel Pantilimon! "A fost subapreciat, subevaluat! Ne-a facut mai mult decat bine" Portarul roman, laudat de coechipieri

Costel Pantilimon a avut o perioada neagra la Nottingham Forest in ceea ce priveste criticile primite din partea suporterilor.

Fanii echipei engleze la care apara portarul roman au cerut chiar plecarea lui Pantilimon la un moment dat.

Totusi, acum, capitanul de la Nottingham Forest, Jack Robinson, ii ia apararea romanului si spune ca acesta a ajutat enorm echipa si ca a fost criticat pe nedrept.

In ciuda tuturor cuvintelor rele, Costel Pantilimon a jucat 44 de partide din 45 posibile in acest sezon din liga a doua din Anglia. Mai mult, romanul are 15 partide fara gol primit, performanta la care e intrecut de doar trei alti portari din Championship.

"Cred ca a fost supapreciat, un pic subevaluat. A fost criticat la inceputul sezonului, dar a aratat multe in ultimele cinci sau sase luni. A aratat ca este un portar de top. Cred ca a fost criticat pe nedrept. A avut grija de noi uneori, ca defensiva, mai ales in ceea ce ma priveste. Ne-a facut mai mult decat bine. Se poate vedea ca antrenorul si staff-ul sau i-au spus ce vor de la el. Cred ca i-au oferit mai multa incredere la meciuri, sa domine in careu. Cred ca antrenorul care a venit l-a ajutat pe Costel, iar asta a ajutat echipa. Daca te uiti la numarul de meciuri fara gol primit in acest sezon, 15 este un numar stralucit. Costel a jucat bine pentru noi in acest sezon si continua sa-si imbunatateasca evolutia", a declarat Robinson pentru nottinghampost.com.

Fanii au facut sondaj pentru demiterea portarului!

Cea mai dura reactie a suporterilor a venit atunci cand Pantilimon a gresit la meciul terminat 0-1 cu Preston North End.

Fanii lui Notthingham Forest au creat o pagina speciala pe o retea de socializare unde cer plecarea portarului roman.

"Trebuie dat afara de la echipa in aceasta iarna si adus un portar de valoare", au scris atunci fanii furiosi care au creat si un sondaj prin care cer excluderea romanului din lot.

70% dintre cei care au votat au fost de acord cu indepartarea lui Panti de la echipa.