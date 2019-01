MECI DEMENTIAL pentru Pantilimon in prima zi a anului! 6 goluri, o eliminare si doua rasturnari de scor: cum s-a terminat partida

Costel Pantilimon a fost titular in cel mai nebun meci al inceputului de an.

Nottingham Forest, echipa clasata pe locul 7 in clasamentul ligii a doua din Anglia, a dat lovitura si a invins liderul Leeds cu 4-2 dupa o partida fabuloasa.



Nottingham Forest a deschis scorul in minutul 5 prin Colback, insa Leeds a revenit dupa golurile lui Clarke (min.52) si Alioski (min.64). Revenirea lui Leeds s-a produs dupa ce a ramas in 10 oameni: Phillips a fost eliminat in minutul 42.



Omul in minus s-a vazut pe final. Nottingham Forest a mai marcat de 3 ori in ultimele 20 de minute: Colback (min.69), Murphy (min.72) si Osborn (min.76).