Veste TERIBILA pentru Costel Pantilimon! Nottingham Forest transfera un fost CAMPION al Angliei

Fanii lui Nottingham Forest cer excluderea lui Costel Pantilimon din echipa.

Forest e departe de zona de promovare si in acest sezon, doar locul 7, iar Costel Pantilimon a intrat in vizorul fanilor, care i-au cerut antrenorului Aitor Karanka sa nu-l mai foloseasca pe roman.

Pantilimon a fost in afara lotului la meciul de Cupa cu Chelsea, iar Luke Steele, inlocuitorul sau, a aparat penalty.

Mai mult, presa britanica avanseaza o oferta inaintata de Forest pentru Joe Hart, fostul coleg al lui Pantilimon de la Manchester City. Hart e dorit sub forma de imprumut de la Burnley, pana in vara. Si un alt portar de la Burnely, Tom Heaton, este dorit de Nottingham in aceasta iarna, mai scrie Daily Mail.

Karanka i-a luat apararea lui Pantilimon recent si a anuntat ca portarul roman are nevoie de o pauza.



"Costel joaca bine, dar acum stim ca avem o alta alternativa buna prin Luke Steele. A aparat un penalty, e bine pentru el si pentru echipa. Luke stia ca o sa joace iar Costel va fi in afara lotului pentru ca avea nevoie de odihna. E doar o perioada de pauza pentru el", a spus Karanka.