CFR, ultima lovitura din cariera lui Julio Baptista! "Bestia" s-a retras dupa ce s-a despartit de campioana Romaniei: suma uriasa pe care a primit-o pentru 42 de minute jucate

Julio Baptista a pus punct carierei de fotbalist.

Ajuns la 37 de ani, Julio Baptista si-a anuntat retragerea dupa ce s-a despartit de CFR Cluj. Baptista vrea sa devina antrenor si urmeaza deja cursurile Federatiei Spaniole de Fotbal, noteaza Marca.

Baptista si-a inceput cariera la Sao Paulo, in 2003 a facut pasul in Europa. A jucat la Sevilla, apoi la Real Madrid, Arsenal, Roma si Malaga. In 2013 a evoluat pentru Cruzeiro, apoi pentru Orlando City, iar in 2018 a mai acceptat o provocarea europeana, la CFR Cluj.

A jucat insa in doar 3 meciuri pentru CFR, cu un total incredibil de 42 de minute. Pentru aceasta evolutie a fost platit cu un sfert de milion de euro.