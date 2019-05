Mircea Rednic, aproape de un transfer BOMBA! "Vreau sa joc la o echipa ofensiva, nu la una care se pune pe doua linii" Transferul pregatit de Dinamo!

Dinamo a mai negociat cu jucatorul in iarna.

Dinamo inca se lupta pentru primul loc in play-out, insa Mircea Rednic se gandeste deja la urmatorul sezon. Antrenorul "cainilor" a setat noi obiective pentru formatia din Stefan cel Mare si este pregatit sa transfere jucatorii de care are nevoie.

Mihai Radut este fotbalistul pe care Dinamo l-ar putea transfera in aceasta vara, dupa incheierea campionatului. Mircea Rednic a declarat public ca il doreste pe mijlocasul ofensiv, insa discutiile nu s-au materializat. Conform ProSport, fotbalistul ar fi primit un ultimatum din partea lui Mircea Rednic, insa Radut afirma cu totul altceva.

Mihai Radut: "Astept o propunere"

"Nu am ce ultimatum sa primesc! Ultimatumul ar presupune ca intre mine si Dinamo sa fi existat niste negocieri, o propunere, un schimb clar de intentii. Dar nu a fost cazul pana acum. Am luat legatura cu Luaga (n.r. Luana Rednic, impresar) si i-am spus ca sunt liber si ca astept o propunere. Noi am discutat in iarna si asa a ramas de atunci, ca mi-ar placea sa lucrez cu Mircea Rednic si ca discutam iar in vara, atunci cand raman liber de contract", a spus Mihai Radut pentru ProSport.

"Vreau o echipa ofensiva, nu una care se pune pe doua linii"

Mihai Radut a vorbit despre cum ar vrea sa arate jocul echipei cu care urmeaza sa semneze. Mijlocasul isi doreste o echipa ofensiva si considera ca Dinamo ii poate oferi libertatea de care are nevoie in joc.

"Eu sunt deschis discutiilor, am nevoie de un mediu in care sa ma simt bine, sa pot evolua la potentialul meu, sa joc la o echipa ofensiva, nu la una care se pune pe doua linii si se apara. Dinamo e o astfel de echipa, una la care as putea juca", a adaugat Radut.