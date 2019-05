Hagi i-a relansat cariera! Dupa doar 6 luni la Viitorul are 3 oferte importante pe masa: Brugge si Dinamo Moscova s-au trecut pe lista

Gica Hagi este recunoscut in Liga 1 si pentru faptul ca reuseste sa repuna pe traiectorie fotbalisti ale caror cariere erau in declin.

Dincolo de faptul ca lanseaza tineri fotbalisti extrem de buni, Hagi reuseste la Viitorul sa puna si picioare si jucatori care intrasera intr-un con de umbra. S-a intamplat in cazurile lui Alibec sau Eric si acum se intampla si cu Rivaldinho.

Venit in iarna de la Levski Sofia, sub forma de imprumut, Rivaldinho a reusit sa se puna pe picioare la Viitorul. Tanarul brazilian a marcat 4 goluri in 14 meciuri, iar acum are trei oferte importante pe masa. Brugge, Dinamo Moscova si Chicago Fire sunt interesate de fiul lui Rivaldo, informeaza Fanatik. Evident, Rivaldinho are si posibilitatea de a continua la Viitorul, daca clubul lui Gica Hagi va activa clauza de cumparare definitiva.

O problema in acest sens ar putea fi reprezentata de salariul jucatorului. Levski ii ofera 10.000 de euro, o suma destul de greu de achitat de Gica Hagi.