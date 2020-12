El si iarna e pe val! :) Gol si assist pentru Keseru in ultimul meci din 2020! Echipa romanului este lider in Bulgaria 

Claudiu Keseru a incheiat anul 2020 intr-o maniera perfecta.

Romanul a fost decisiv in meciul dintre Ludogorets si Botev Plovdiv, incheiat cu scorul de 2-1. Keseru a deschis scorul, in minutul 39, dintr-o lovitura de la 11 metri.

In repriza secunda, atacantul in varsta de 34 de ani i-a dat o pasa perfecta lui Yankov, care a dublat scorul. Oaspetii au inscris in minutul 89, prin Cisse, insa victoria le-a apartinut celor de la Ludogorets, care sunt lideri in Bulgaria dupa 16 runde.

Echipa romanilor Keseru, Grigore si Moti are 39 de puncte, cu 6 mai multe decat formatia de pe locul 2, Lokomotiv Plovdiv.

In acest sezon, Claudiu Keseru a reusit 8 goluri si 3 assist-uri pentru Ludogorets in campionat.