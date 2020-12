Keseru a marcat din nou in Bulgaria! Ludogorets a invins echipa unui alt roman

Ludogorets s-a impus in fata Slaviei Sofia, scor 2-0, in ultima etapa din campionat.

Keseru a fost singurul Roman care a jucat in partida cu Slavia Sofia, echipa la care joaca Dragos Firtulescu. Antrenorul bulgarilor, Stanislav Genchev, nu i-a utilizat pe Cosmin Moti si Dragos Grigore. Atacantul Romaniei a inceput meciul pe banca si a intrat intrat in minutul 62.

La doar 4 minute de la pasirea pe teren, romanul a inscris, iar colegul sau Alex Menezes a marcat ultimul gol al meciului in minutul 82.

Ludogorets ramane lider in campionatul Bulgariei cu 32 de puncte, fiind la doua puncte in fata locului secund, Lokomotiv Plovdiv. Keseru este cel mai bun marcator la campioanei Bulgariei cu 6 goluri. Liderul clasamentului celor mai buni marcator din liga este Mathias Coureur jucatorul echipei Cherno More, cu 15 goluri.

Tweet Ludogorets Bulgaria keseru Citeste si: