Alibec, impresionat de Budescu: "Am vazut cat a slabit, o sa ii cer regimul!" :) Ce spune despre o posibila convocare pentru Jocurile Olimpice

Denis Alibec a revenit la echipa nationala.

Dupa ce a ratat campania din martie a Romaniei din cauza unei accidentari, Alibec este gata sa rupa gura targului si sa devina om de baza in nationala lui Radoi.

Acesta a acordat un interviu pentru FRF, in care a vorbit despre Budescu, despre viata lui in Turcia, dar si despre o eventuala convocare la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

"Da, am vorbit cu el, era si el bucuros ca vine acasa, dar mai dureaza pana vine. Imi da o motivatie cand am vazut cat a slabit, o sa ii cer regimul ca e prea de tot. Ma simt destul de bine, mai am de recuperat, dar cred ca sunt undeva la 70%, dar din pregatire si jocuri imi voi reveni.

M-am dus acolo sa joc, sa dau goluri ca asta imi este meseria si sper sa ajung cat mai sus, la primele 3 sau sa prind un transfer bun. Da, cu siguranta, de asta sunt aici, sa dau totul pentru nationala, la meciul cu Islanda am avut multi accidentati, probleme cu covidul, dar sa speram ca ne revenim.

Si acum imi pare rau pentru ca cu siguranta puteam sa castigam meciul acela si sa fim la Euro. Trebuie sa ne luam revansa. In primul rand, trebuie sa castigam ca sa ne recapatam moralul, in ultimele meciuri am jucat foarte bine, m-am uitat la meciuri si am avut ghinion ca nu am reusit sa castigam cu Armenia. Depinde ce vor face si ei, parerea mea e ca este un dezavantaj ca Macedonia a invins Germania, dar cred ca avem o echipa mai buna ca ei.

Parerea mea e ca mai multe echipe din liga 1 copiaza stilurile echipelor din afara, cu 9 fals si extreme in loc de varf si cred ca de asta nu avem atacanti. O sa am o discutie cu doamna patron daca voi fi convocat, cu siguranta as vrea sa merg si cred ca putem face o figura frumoasa", a spus Alibec pentru frf.ro.