Primul sezon a urmărit originile și ascensiunea fraților Cămătaru, iar cel de-al doilea analizează perioada care a urmat condamnării acestora și transformările din mediul infracțional. Documentarul urmărește evoluția grupărilor Sportivilor și Văncică, precum și intervențiile autorităților și investigațiile desfășurate în această perioadă.

„Dacă primul sezon a fost despre originile și ascensiunea fraților Cămătaru, al doilea este despre consecințe. Despre ce se întâmplă cu o lume infracțională atunci când liderii ei dispar, despre familiile care rămân în urmă, despre violența generată de lupta pentru putere, dar și despre eforturile statului de a destructura aceste rețele. Cred că era important să ducem povestea până la capăt, tocmai pentru a înțelege fenomenul în ansamblul lui, dincolo de fascinația pe care astfel de personaje o pot genera. Ne propunem să documentăm o realitate complexă, cu toate perspectivele, contradicțiile și consecințele ei. Pentru că, în cele din urmă, Cămătarii nu este doar povestea unor oameni, ci și povestea unei perioade din istoria recentă a României”, declară Anghel Damian, showrunner și regizor documentar.

Un alt capitol al documentarului urmărește perioada 2012–2013, marcată de conflicte între grupări rivale și de mai multe incidente care au atras atenția publică. Producția prezintă contextul acestor evenimente, intervențiile autorităților și anchetele care au vizat destructurarea rețelelor infracționale.

Din 2 decembrie, documentarul Cămătarii – Dosarul clanurilor, sezonul 2, va fi disponibil exclusiv pe VOYO.