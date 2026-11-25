„Jude este un jucător absolut extraordinar. Are totul: fizicul, calităţile tehnice, înţelegerea tactică a jocului, ambiţia... Astăzi, desigur că nu singur, a schimbat soarta meciului”, a declarat Mourinho în cadrul conferinţei de presă.

Jose Mourinho, impresionat de Bellingham, Bernardo Silva și Arda Guler

„Pentru mine, este unul dintre cei mai buni mijlocaşi din lume. Poate juca ca numărul zece, ca numărul opt, în sistemul cu doi mijlocaşi, cu trei... De aceea vă spuneam că este un scandal faptul că nu se află printre primii zece în clasamentul Ballon d'Or”, a continuat el.

Întrebat despre schimbările pe care le-a făcut la pauză, antrenorul portughez a recunoscut că prima repriză a jucătorilor săi a fost „foarte slabă” şi că a încercat să găsească „trei sau patru imagini” pentru a le arăta jucătorilor ce nu funcţiona.

„În prima repriză, ne-au sufocat, am avut mari dificultăţi în a păstra posesia mingii. Apoi, numărul 5 (Bellingham) a dat un alt ritm meciului, iar faptul că îi avem pe Bernardo (Silva) şi Arda (Guler), care nu ştiu să facă altceva decât să joace fotbal, ajută în mod inevitabil”, a afirmat el.

Jude Bellingham: ”Mă distrez foarte mult pe teren”

În timpul trecerii în zona mixtă, Bellingham a declarat că trăieşte cu siguranţă „cea mai bună perioadă din cariera sa”, în continuarea performanţei sale de la Cupa Mondială cu Anglia.

„Mă distrez foarte mult pe teren, îmi place foarte mult să lucrez cu acest antrenor. El, staff-ul său şi coechipierii mei mă ajută foarte mult; datorită lor joc bine. Mourinho îmi dă multă încredere. Alături de el am libertatea să mă deplasez cum doresc pentru a contribui la construirea jocului şi să mă avânt puţin mai în faţă pentru a finaliza”, a explicat el.

Mijlocaşul englez s-a declarat „fericit” că a depăşit numărul de goluri marcate de „idolii săi” Zinédine Zidane, David Beckham şi Steve McManaman în Liga Campionilor cu Real Madrid, şi a declarat că este „o onoare” să fie comparat cu „Zizou”, asigurând totuşi că actualul selecţioner al echipei naţionale a Franţei este „mult mai bun şi mult mai elegant” decât el.

News.ro.