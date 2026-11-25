La ce ședere neplăcută a avut la Al-Gharafa, din vara anului 2024 încoace, se poate spune că Florinel Coman traversează o perioadă de vis acum, sub comanda portughezului Pedro Martins!

Explicația ține de minutele pe care internaționalul român a început să le contabilizeze, la formația din Doha. De la mijlocul lunii octombrie, Al-Gharafa a disputat nouă partide, în toate competițiile. Coman a fost folosit în șapte dintre aceste meciuri. Ceea ce e mult! Având în vedere că, de când lucrează cu Pedro Martins, Florinel a fost țintuit pe banca de rezerve, în repetate rânduri.

Acum însă, nu doar că a primit minute, dar fotbalistul român a și marcat. De pe 26 octombrie încoace, Coman a înscris de trei ori pentru Al-Gharafa. Alt bilanț remarcabil, în condițiile în care, înainte de această perioadă, Florinel marcase doar 6 goluri (!) pentru Al-Gharafa după transferul său la această formație, în vara anului 2024.

Arabii au aflat motivul din spatele dispariției lui Coman din lot

În acest context, a surprins faptul că, luni, la meciul din Champions League Elite, Al Quwa Al Jaiwya (Irak) – Al-Gharafa, scor 2-1, Florinel n-a fost reținut nici măcar în lot. El înscrisese în campionat, cu trei zile mai devreme, golul său fiind chiar unul superb. Atunci însă, Florinel s-a și accidentat, părăsind terenul, în minutul 85.

În ciuda acestei accidentări, Coman a făcut deplasarea, în Irak, și s-a antrenat cot la cot cu colegii săi, înaintea meciului din Champions League Elite. Dar, în momentul în care s-au anunțat echipele, românul n-a figurat pe foaia meciului.

Acum, presa din Qatar a aflat motivul din spatele excluderii lui Coman din lot. La baza acestei decizii a stat strategia antrenorului Pedro Martins, după cum a notat jurnalistul arab, Najm al-Din Darwish.

„În Champions League, Al-Gharafa e pe ultimul loc, cu zero puncte, când mai sunt doar trei etape. În aceste condiții, antrenorul a luat decizia, pe care a și comunicat-o conducerii: <<Ne vom odihni jucătorii de bază, în Champions League>>. Practic, Pedro Martins a renunțat deja la orice tentativă de calificare, în optimile competiției. El e convins că, în acest sezon, Al-Gharafa n-are resursele necesare, pentru a merge înainte pe două fronturi. De aceea, atenția portughezului se va îndrepta spre redresarea situației din campionatul intern, unde Al-Gharafa ocupă locul 8 din 12, mult sub așteptări“, a explicat Najm al-Din Darwish.

Mai departe, acesta s-a referit, în mod explicit, la felul în care a fost alcătuit lotul pentru meciul de la începutul săptămânii, în Champions League Elite.

„Pedro Martins a folosit, în echipa de start, mai mulți jucători care stau pe banca de rezerve, în mod normal. A mizat pe acești tineri, precum portarul Ahmed, de 22 de ani, sau pe aripa Yousef Saeed, 23 de ani, pentru că oamenii experimentați au fost menajați. În schimb, în campionat, vor reveni în echipa de start fotbaliști precum Coman și Ismael Bennacer, care acum au fost lăsați în afara lotului“, a dezvăluit jurnalistul arab.

În aceste condiții, după ce s-a odihnit la meciul din Champions League Elite, e de așteptat ca Florinel Coman să revină pe teren pentru Al-Gharafa, vineri, în partida cu Al-Sailiya din etapa a 11-a, în Qatar Stars League.