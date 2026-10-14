Răzvan Lucescu (57 de ani) e la a treia sa experiență, în fotbalul arab, după mandatele de la El-Jaish (2012-2014) și Al-Hilal (2019-2021), dar tocmai și-a reamintit cât de ciudat poate fi fotbalul din această zonă a lumii.

În Orientul Mijlociu, greul pentru un antrenor urmează din momentul în care o echipă începe să defileze, să lege victoriile. Pentru că mulți dintre jucătorii localnici pierd contactul cu realitatea, fiind luați de val. Cam asta se întâmplă acum, la Al-Sadd Doha. Această formație a avut un bilanț excelent, între 22 august – 10 septembrie: cinci meciuri, cinci victorii, golaveraj 21-8! Astăzi însă, la doar o lună distanță, Al-Sadd a devenit ciuca bătăilor. Iată ultimele rezultate:

*13 octombrie (Champions League, etapa a 2-a): 0-2 cu Al-Hilal Riad acasă

*9 octombrie (Campionat, etapa a 5-a): 2-3 cu Al-Arabi acasă

*14 septembrie (Champions League, prima etapă): 0-3 cu Esteghlal Teheran pe teren neutru

După o asemenea serie de coșmar – e pentru prima dată după un an, când echipa pierde trei partide la rând! – Al-Sadd a cedat șefia clasamentului în Qatar Stars League, iar în Champions League riscă eliminarea după faza grupelor.

Răzvan Lucescu: „Ghinion, ineficiență. Luăm gol la prima greșeală“

În acest context, presiunea a crescut foarte mult pe Răzvan Lucescu. Pentru că, din postura de câștigător al Ligii Campionilor Asiei în 2019, el a fost adus, la Al-Sadd, în speranța că va repeta această performanță cu cea mai puternică formație din Qatar. Astăzi însă, Al-Sadd e foarte departe de un asemenea obiectiv.

De ce însă o echipă care bătea tot, acum o lună, s-a transformat în ciuca bătăilor? Explicațiile au fost oferite de tehnicianul de 57 de ani.

„Traversăm o perioadă foarte bizară. Echipa dă dovadă de spirit, dar eficacitatea ne lipsește. Ne-am pierdut ritmul, nici circumstanțele nu mai sunt în favoarea noastră. Luăm gol la prima greșeală comisă. În situația în care am ajuns, avem o singură variantă: trebuie să dăm dovadă de curaj și să depășim această etapă. În acest moment, avem nevoie și de noroc, pentru că ne-a lipsit cu desăvărșire la finalizare. Sunt mulțumit de munca jucătorilor mei, dar trebuie să luăm totul de la zero. De această dată, într-o situație diferită față de cea în care eram la startul sezonului“, a spus Răzvan Lucescu, după 0-2 cu Al-Hilal, meci transmis de VOYO.

Pentru Al-Sadd, urmează un alt meci infernal, de această dată, în campionat. Duminică, de la ora 17:30, echipa lui Răzvan Lucescu va juca, acasă, derby-ul cu Al-Duhail. Vorbim despre cele mai importante echipe din Qatar, care au câștigat campionatul, în ultimul deceniu. În această perioadă, Al-Sadd a triumfat de șase ori, în timp ce Al-Duhail a fost campioană, în patru rânduri.