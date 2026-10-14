Lamine Yamal i-a dat replica după Galatasaray - Barcelona 1-4: „Acum știe cine sunt?”

Starul Barcelonei a făcut o postare pe pagina sa de Instagram în care a distribuit poze din meciul cu Galatasaray, iar în descriere a adăugat mesajul: „Acum știe cine sunt?” .

Lamine Yamal a făcut din nou o partidă excelentă și a reușit două assist-uri în deplasarea de la Istanbul.

Golurile catalanilor au fost marcat de Joao Cancelo (43'), Fermin Lopez (50'), Anthony Gordon (53') și Karim Adeyemi (65'), în timp ce Galatasaray a punctat prin Alexey Batrakov (28').

Lamine Yamal a făcut referire la jocul psihologic pe care l-a încercat Mario Lemina înaintea partidei cu Barcelona, când a fost întrebat cine este mai bun dintre Leroy Sane și jucătorul de 19 ani al catalanilor.

„Cine este Yamal? Nu îl cunosc. Eu îl cunosc doar pe Sane”, a răspuns fotbalistul gabonez.