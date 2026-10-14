Lamine Yamal i-a dat replica după Galatasaray - Barcelona 1-4: „Acum știe cine sunt?”

Barcelona s-a impus într-o manieră clară pe terenul lui Galatasaray, scor 4-1, într-un meci din runda a doua a fazei ligii din Champions League.
Golurile catalanilor au fost marcat de Joao Cancelo (43'), Fermin Lopez (50'), Anthony Gordon (53') și Karim Adeyemi (65'), în timp ce Galatasaray a punctat prin Alexey Batrakov (28').
Lamine Yamal i-a răspuns adversarului său după meci: „Acum știe cine sunt?”
Lamine Yamal a făcut din nou o partidă excelentă și a reușit două assist-uri în deplasarea de la Istanbul.
Starul Barcelonei a făcut o postare pe pagina sa de Instagram în care a distribuit poze din meciul cu Galatasaray, iar în descriere a adăugat mesajul: „Acum știe cine sunt?”.