FOTO Românul de 18 ani din MLS care se bate la titlu! A dat golul victoriei la debut și are cifre bune

Românul de 18 ani din MLS care se bate la titlu! A dat golul victoriei la debut și are cifre bune Stranieri
Ionut Stoica
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Un atacant cu cetățenie română și americană începe să se remarce în fotbalul din Statele Unite. 

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Nathan Mărdăresculafc 2MLS Next Pro
Din articol

Nathan Mărdărescu, atacant în vârstă de 18 ani, evoluează pentru LAFC 2, în MLS Next Pro, iar în acest sezon a adunat două goluri și două pase decisive în 15 apariții.

Unul dintre goluri a venit chiar la debutul său în competiție. În etapa a cincea, LAFC 2 a întâlnit formația Vancouver Whitecaps 2, iar Mărdărescu a intrat pe teren în minutul 81. Șase minute mai târziu, atacantul a înscris din pasa lui Gavin Zambrano pentru 3-2.

A semnat primul contract profesionist în 2026 și luptă pentru titlu

Născut pe 16 ianuarie 2008, în Newport Beach, California, Mărdărescu are 1,88 metri și evoluează pe postul de atacant central. Acesta a crescut în academia lui Los Angeles FC, iar pe 6 martie 2026 a semnat primul său contract profesionist cu LAFC 2, valabil până la finalul anului.

Nathan Mărdărescu

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Echipa a doua a clubului din Los Angeles evoluează în MLS Next Pro, al treilea eșalon al fotbalului nord-american, o competiție care oferă tinerilor șansa de a face pasul spre prima echipă.

Formația lui Mărdărescu s-a calificat în play-off de pe locul al șaselea în Conferința de Vest. În sferturile de finală ale conferinței, LAFC 2 va juca în deplasare cu Houston Dynamo 2, echipă care a încheiat sezonul regulat pe poziția a patra.

  • Partida este programată luni, 19 octombrie, nu mai devreme de ora 02:00 a României.
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