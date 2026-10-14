Nathan Mărdărescu, atacant în vârstă de 18 ani, evoluează pentru LAFC 2, în MLS Next Pro, iar în acest sezon a adunat două goluri și două pase decisive în 15 apariții.

Unul dintre goluri a venit chiar la debutul său în competiție. În etapa a cincea, LAFC 2 a întâlnit formația Vancouver Whitecaps 2, iar Mărdărescu a intrat pe teren în minutul 81. Șase minute mai târziu, atacantul a înscris din pasa lui Gavin Zambrano pentru 3-2.

A semnat primul contract profesionist în 2026 și luptă pentru titlu

Născut pe 16 ianuarie 2008, în Newport Beach, California, Mărdărescu are 1,88 metri și evoluează pe postul de atacant central. Acesta a crescut în academia lui Los Angeles FC, iar pe 6 martie 2026 a semnat primul său contract profesionist cu LAFC 2, valabil până la finalul anului.