Marius Baciu a taxat decizia lui Laurențiu Reghecampf la FCSB: „Știi care e problema?”

Marius Baciu a părăsit-o pe FCSB înainte de pauza internațională, iar Laurențiu Reghecampf a fost ales pentru a-l înlocui.

Reghecampf a fost readus la FCSB pentru a pune echipa pe picioare, după începutul ezitant de sezon cu Marius Baciu pe bancă.

Roș-albaștrii își doresc să reintre în lupta la titlu, alături de Rapid, Universitatea Craiova și Dinamo.

Marius Baciu nu e de acord cu decizia lui Laurențiu Reghecampf la FCSB

Reghe a debutat cu dreptul pe banca formației bucureștene, iar FCSB s-a impus cu 1-0 în fața Oțelului, într-un meci jucat pe teren propriu de echipa roș-albastră.

Noul antrenor al formației patronate de Gigi Becali a surprins prin alegerea căpitanului pentru partida cu formația moldavă. Banderola a mers la Karlo Muhar, jucător venit la începutul lunii septembrie la FCSB și cu doar două meciuri în tricoul roș-albaștrilor înaintea acelui meci.

Întrebat despre decizia surprinzătoare luată de Laurențiu Reghecampf, Marius Baciu nu s-a ferit și a spus că el e de părere că jucătorii străini nu înțeleg greutatea pe care o oferă banderola de căpitan la FCSB.

„(Drăguş şi Muhar vor fi căpitani la FCSB. Nu există riscul ca jucătorii vechi să simtă o frustrare ţinând cont că doi jucători veniţi de o lună vor fi căpitani?) Orice jucător îşi doreşte să poarte banderola FCSB-ului. Eu îmi aduc aminte de mine. Prima dată nu mă aşteptam.

A ieşit Lăcă (n.r. Marius Lăcătuş) şi mi-a dat mie banderola. Eu credeam că mi-o dă să… Era meci amical. Mi-a spus să o pun pe mână. Am simţit ceva ce nu poţi uita vreodată.

Ştii care e problema? Nu ştiu cât simt jucătorii străini asta. Pentru mine, jucătorul străin tot jucător străin rămâne. Cisotti poate simte ce înseamnă…e altceva. Dar eu nu văd un jucător străin să vină de două zile şi să înţeleagă spiritul FCSB-ului” , a declarat Marius Baciu, conform ProSport.