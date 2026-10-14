Marius Baciu a taxat decizia lui Laurențiu Reghecampf la FCSB: „Știi care e problema?”

Marius Baciu a taxat decizia lui Laurențiu Reghecampf la FCSB: „Știi care e problema?” Superliga
SPORT.RO
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Marius Baciu a vorbit despre ce se întâmplă la FCSB de când a plecat de la formația roș-albastră.

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Marius Baciu a părăsit-o pe FCSB înainte de pauza internațională, iar Laurențiu Reghecampf a fost ales pentru a-l înlocui.

Reghecampf a fost readus la FCSB pentru a pune echipa pe picioare, după începutul ezitant de sezon cu Marius Baciu pe bancă.

Roș-albaștrii își doresc să reintre în lupta la titlu, alături de Rapid, Universitatea Craiova și Dinamo.

Marius Baciu nu e de acord cu decizia lui Laurențiu Reghecampf la FCSB

Reghe a debutat cu dreptul pe banca formației bucureștene, iar FCSB s-a impus cu 1-0 în fața Oțelului, într-un meci jucat pe teren propriu de echipa roș-albastră.

Noul antrenor al formației patronate de Gigi Becali a surprins prin alegerea căpitanului pentru partida cu formația moldavă. Banderola a mers la Karlo Muhar, jucător venit la începutul lunii septembrie la FCSB și cu doar două meciuri în tricoul roș-albaștrilor înaintea acelui meci.

Întrebat despre decizia surprinzătoare luată de Laurențiu Reghecampf, Marius Baciu nu s-a ferit și a spus că el e de părere că jucătorii străini nu înțeleg greutatea pe care o oferă banderola de căpitan la FCSB. 

„(Drăguş şi Muhar vor fi căpitani la FCSB. Nu există riscul ca jucătorii vechi să simtă o frustrare ţinând cont că doi jucători veniţi de o lună vor fi căpitani?) Orice jucător îşi doreşte să poarte banderola FCSB-ului. Eu îmi aduc aminte de mine. Prima dată nu mă aşteptam.

A ieşit Lăcă (n.r. Marius Lăcătuş) şi mi-a dat mie banderola. Eu credeam că mi-o dă să… Era meci amical. Mi-a spus să o pun pe mână. Am simţit ceva ce nu poţi uita vreodată.

Ştii care e problema? Nu ştiu cât simt jucătorii străini asta. Pentru mine, jucătorul străin tot jucător străin rămâne. Cisotti poate simte ce înseamnă…e altceva. Dar eu nu văd un jucător străin să vină de două zile şi să înţeleagă spiritul FCSB-ului” , a declarat Marius Baciu, conform ProSport.

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„Pădurariu joacă la ce echipă vrei tu! Și la Real Madrid mâine, dacă îl pui, joacă! La PSG, mâine îl pui și joacă”

Fundașul a contribuit la promovarea Gloriei Bistrița în Liga 2, apoi a fost om de bază la Corvinul Hunedoara, alături de care a ajuns în Superliga. Evoluțiile sale i-au adus revenirea în lotul roș-albaștrilor, pentru care a bifat deja 13 partide în actuala ediție de campionat.

„N-avem nici lucrători. Nu avem lucrători, cineva să facă selecția. Păi dacă ăștia nu joacă, Stoian și Pădurariu... sunteți nebuni la cap? Ce fotbal se mai joacă în România? Pădurariu joacă la ce echipă vrei tu! Și la Real Madrid mâine, dacă îl pui, joacă! La PSG, mâine îl pui și joacă. Pune-l la echipa națională, joacă titular! Și la noi, la echipa a doua, nu joacă. Îți dai seama ce nebunia lumii? E nebunia lumii, chiar!

Cum să nu îl pui să joace? Deci n-ai ce să le zici. Ce fotbal? Asta este de fapt dovada fotbalului românesc: Pădurariu nu joacă la echipa națională, stă pe banca de rezerve. Îți dai seama de valoarea conducătorilor care conduc fotbalul în România...”, a spus Gigi Becali la VOYO SPORT LIVE.

Potrivit Transfermarkt, Ricardo Pădurariu are o cotă de piață de 700.000 de euro. Gigi Becali i-a stabilit însă un preț de 44 de milioane de euro, după victoria cu Oțelul. DETALII AICI

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