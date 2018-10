Echipa care poate plati 10 milioane de euro pe Nicusor Stanciu! Impresarul mijlocasului: "Foarte sigur in vara, dar sunt discutii si pentru iarna"

Nicusor Stanciu a reusit sa se relanseze in tricoul Spartei Praga, marcand 9 goluri pana acum pentru formatia din capitala Cehiei. Anamaria Prodan spune ca Stanciu ar putea fi protagonistul unui nou transfer.

Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Stanciu a ajuns la Sparta Praga de la Anderlecht, dupa o perioada in care nu a reusit sa se ridice la nivelul asteptarilor belgienilor. Cehii l-au cumparat cu 4 milioane de euro cash, plus angajamentul de a plati si alti bani in cazul in care acesta va confirma. Acum, Anamaria Prodan spune ca mijlocasul ar putea fi protagonistul unui nou transfer.

Sparta Praga ar putea castiga cateva milioane de euro de pe urma lui Stanciu, dupa ce mijlocasul a starnit interesul unei alte echipe.

"Foarte sigur in vara, dar sunt discutii avansate si pentru perioada de iarna! Sa vedem! E foarte usor, pentru ca Sparta are politica asta de a lua jucatori cu 4 milioane, pentru a-i vinde pe 10", a spus Anamaria Prodan la Digi.



Potrivit Digisport, echipa interesata de Stanciu este Fenerbahce Istanbul. Turcii l-au dorit si in trecut pe roman, dar acesta a considerat ca o mutare in Turcia ar fi un pas inapoi si a preferat Cehia.

Fenerbahce cauta un inlocuitor pentru francezul Valbuena, ajuns la 34 de ani.