Bomba! Stanciu poate pleca de la Praga: "Sunt discutii avansate si pentru perioada de iarna! Sparta vinde pe 10 milioane". Anuntul facut de impresarul sau

Anamaria Prodan-Reghecampf, impresarul lui Nicolae Stanciu, spune ca mijlocasul roman ar putea fi vandut de Sparta Praga.

Sparta Praga a primit deja oferte pentru Nicolae Stanciu, jucator pe care l-a luat de la Anderlecht in 2017. Cel mai scump jucator roman poate fi protagonistul unei noi mutari pe bani multi.

Anamaria Prodan-Reghecampf, impresarul lui Nicolae Stanciu, spune ca "exista discutii avansate si pentru un transfer la iarna".

"Foarte sigur in vara, dar sunt discutii avansate si pentru perioada de iarna. Vedem! E foarte usor, Sparta are politica asta: ia jucatori pe 4 milioane si ii vinde imediat pe 10. Din punctul asta de vedere nu sunt probleme, ne vom intelege imediat. Patronul lor e bancher, gandeste totul in termeni de profit", a spus Anamaria Prodan la Digi.

24 de meciuri a jucat Stanciu pentru Sparta, marcand 9 goluri.