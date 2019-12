E tot la Viitorul! Ianis, chemat ACASA dupa 6 luni dificile in Belgia! Alaturi de cine isi petrece Revelionul

Ianis Hagi nu s-a impus ca titular la Genk, dupa un start promitator la campioana Belgiei.

In ultimele 3 luni, Ianis a prins tot mai rar echipa si a trebuit sa suporte inclusiv zvonurile care anuntau ca va fi cedat inca din aceasta iarna. Clubul i-a confirmat insa pozitia in lot si a anuntat ca-si sprijina neconditionat jucatorul. Ianis spera ca 2020 va fi anul exploziei la nivel international. Genk e departe de asteaptari: ocupa locul 8 in Belgia, cu 31 de puncte, 3 sub zona play-off a campionatului.

Ianis isi da refresh pentru 2020 alaturi de prietenii de la Viitorul. Petrece Revelionul in Emiratele Arabe Unite, alaturi de Nicolas Popescu, Andrei Ciobanu si Szabolcs Kilyen, cu totii jucatori aflati in proprietatea Viitorului. In imaginile postate pe retelele de socializare, Ianis e singurul care apare neinsotit. Ceilalti 3 jucatori au cu totii iubitele cu ei in vacanta.



Ianis Hagi, 21 de ani, a ajuns in vara la Genk pentru 3,8 milioane de euro. Ianis are 3 goluri marcate si 4 assisturi in 14 partide. A fost de numai 6 ori titular in campionat, iar in alte 8 randuri a venit de pe banca. Hagi are si 5 aparitii in Champions League, dar numai o data a fost titular, la 0-0 cu Napoli pe teren propriu.